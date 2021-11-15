"Fındık Yetiştiriciliğinde Cep Teras Uygulama Projesi" verim ve kaliteyi artıracak - Son Dakika

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yeni bir projenin daha hayata geçirildiğini söyledi.

Yılmaz, Altınordu ilçesinde ziyaret ettiği bir fındık bahçesinde gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen "Fındık Yetiştiriciliğinde Cep Teras Uygulama Projesi" kapsamında yeni örnek bahçeler oluşturulduğunu belirtti.

"İşimiz saha, gücümüz saha" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilk örnek bahçenin bir süre önce Perşembe ilçesine bağlı Doğan Mahallesi'nde uygulandığı ifade eden Yılmaz, "Ekiplerimiz tarafından cep teras oluşturmak suretiyle hem ilk örnek bahçemizi oluşturuyoruz hem de proje ile birlikte tesis edilecek bahçelerin sahiplerine uygulamalı eğitim veriyoruz." dedi.

Yılmaz, bölgede eğimin fazla olduğu alanlarda gübreleme, ilaçlama, sürgün temizleme gibi faaliyetlerin güçlükle yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında eğimi yüzde 10'un üzerinde olan 100 dekar fındık bahçesinde cep teras uygulaması yapılacaktır. Eğimli alanlarda her fındık ocağının alt kısmına yarımay şeklinde yapılacak terasla ocağın bulunduğu alan düz bir zemine kavuşturulacaktır. Bunun sonucunda fındık bahçelerimizde dip sürgünü alınması, bahçe altı temizliği, budama gibi yoğun beden gücü isteyen işlerin kolaylaştırılması sağlanacak, yağmur suları ocak diplerinde daha fazla tutulacak, gübre ve ilaç akıp gitmeyecek, daha fazla toprakla buluşan fındık kökleri daha iyi gelişim gösterecektir. Bunun sonucunda kültürel uygulamalardan daha iyi yararlanan fındık bahçelerinde verim ve kalite artacak, üretici gelirleri yükselecektir."

Yılmaz, daha önce de bazı projelerin kent genelinde uygulandığını anımsatarak, bu projeler sayesinde fındık bahçelerindeki verim ve kalitenin ciddi oranda arttığını sözlerine ekledi.