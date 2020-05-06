Fındık zararlıları ile mücadele uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fındık zararlıları ile mücadele uyarısı - Son Dakika

Fındık zararlıları ile mücadele uyarısı

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan, fındık zararlılarına karşı üreticileri uyardı.

Fındık zararlıları ile mücadele uyarısı, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan, fındık zararlılarına karşı üreticileri uyardı.

Sullivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık yetiştiren ülkeler arasında Türkiye'nin fındık üretimi bakımından ilk sırada yer almasına rağmen birim alandan elde edilen verimin düşük olduğuna işaret etti.

Türkiye'de verim düşüklüğüne neden olan en önemli zararlı etmenin fındık kozalak akarları olduğunun altını çizen Sullivan, "Meyve verecek gözlerde 'kozalak, mantar veya gül' diye adlandırılan anormal oluşumlara neden olmalarının yanı sıra, tomurcuk dökümlerine de neden olarak sürgünlerde kurumalar, çalılaşmalar meydana getirmekte ve verimi doğrudan etkilemektedirler. Özellikle bu zararlıya karşı hassas olan tombul, mincane ve uzunmusa çeşitlerinde yüzde 70'lere varan zarar görülmektedir. Bahçelerinde bu çeşitleri bulunduran çiftçilerin bu zararlıyla mücadelede çok daha dikkatli olması gerekmektedir." diye konuştu.

Fındıklarda görülen uç kurusu zararının en büyük nedeninin fındık kozalak akarları olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sullivan, şunları kaydeti:

"Son yıllarda fındık yetiştirilen tüm illerde zararlının yoğunluğu oldukça artmış kışın akarın püslerdeki (erkek çiçek) ve karanfillerdeki (dişi çiçek) zararından dolayı çok fazla sayıda püs ve karanfil kuruması görülmüştür. Püsler kuruduğunda ise yeterli tozlaşma olamamaktadır. Şu anda da hem yeni oluşan meyvelerde, hem de sürgün tomurcuklarında döküme neden olmaktadır. Püslerin, karanfillerin, yeni oluşan meyvelerin ve de tomurcukların dökülmesi sonucu sürgünlerde uç kurusu meydana gelmektedir. Fındıklarda görülen uç kurusu zararının en büyük nedeni fındık kozalak akarlarıdır ve bu akarların meyve gözlerini kozalağa çevirdikleri, bu gözler normal gelişselerdi her birinin bir çotanak olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca, kozalaklar fındık filiz güvesi larvalarının da kışlama yerleridir. Sayılan bu nedenlerden dolayı yoğunluğun olduğu bahçelerde bu zararlıya karşı mutlaka mücadele yapılması gereklidir."

Fındık kozalak akarlarına karşı kimyasal ve mekanik olmak üzere iki tip mücadele yöntemi uygulandığını aktaran Sullivan, kimyasal mücadeleye karar verebilmek için bahçelerde mutlaka kozalak sayımı yapılması gerektiğini vurguladı.

En uygun ilaçlama zamanına değinen Sullivan, "Akarların kozalakları terk ettiği, yeni oluşan tomurcuklara göçün yoğun olduğu nisan sonu mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4 - 4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğündedir. Hava şartları göz önüne alınarak şu anda en kısa sürede ilaçlamalar yapılmalı ve bitirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:18 Kaynak: AA


Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı         
15:57
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek         
15:35
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum         
15:35
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu         
15:33
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı         
15:09
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor         
15:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 18:42:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındık zararlıları ile mücadele uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]