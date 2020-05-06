Fındık zararlıları ile mücadele uyarısı - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan, fındık zararlılarına karşı üreticileri uyardı.

Sullivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık yetiştiren ülkeler arasında Türkiye'nin fındık üretimi bakımından ilk sırada yer almasına rağmen birim alandan elde edilen verimin düşük olduğuna işaret etti.

Türkiye'de verim düşüklüğüne neden olan en önemli zararlı etmenin fındık kozalak akarları olduğunun altını çizen Sullivan, "Meyve verecek gözlerde 'kozalak, mantar veya gül' diye adlandırılan anormal oluşumlara neden olmalarının yanı sıra, tomurcuk dökümlerine de neden olarak sürgünlerde kurumalar, çalılaşmalar meydana getirmekte ve verimi doğrudan etkilemektedirler. Özellikle bu zararlıya karşı hassas olan tombul, mincane ve uzunmusa çeşitlerinde yüzde 70'lere varan zarar görülmektedir. Bahçelerinde bu çeşitleri bulunduran çiftçilerin bu zararlıyla mücadelede çok daha dikkatli olması gerekmektedir." diye konuştu.

Fındıklarda görülen uç kurusu zararının en büyük nedeninin fındık kozalak akarları olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sullivan, şunları kaydeti:

"Son yıllarda fındık yetiştirilen tüm illerde zararlının yoğunluğu oldukça artmış kışın akarın püslerdeki (erkek çiçek) ve karanfillerdeki (dişi çiçek) zararından dolayı çok fazla sayıda püs ve karanfil kuruması görülmüştür. Püsler kuruduğunda ise yeterli tozlaşma olamamaktadır. Şu anda da hem yeni oluşan meyvelerde, hem de sürgün tomurcuklarında döküme neden olmaktadır. Püslerin, karanfillerin, yeni oluşan meyvelerin ve de tomurcukların dökülmesi sonucu sürgünlerde uç kurusu meydana gelmektedir. Fındıklarda görülen uç kurusu zararının en büyük nedeni fındık kozalak akarlarıdır ve bu akarların meyve gözlerini kozalağa çevirdikleri, bu gözler normal gelişselerdi her birinin bir çotanak olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca, kozalaklar fındık filiz güvesi larvalarının da kışlama yerleridir. Sayılan bu nedenlerden dolayı yoğunluğun olduğu bahçelerde bu zararlıya karşı mutlaka mücadele yapılması gereklidir."

Fındık kozalak akarlarına karşı kimyasal ve mekanik olmak üzere iki tip mücadele yöntemi uygulandığını aktaran Sullivan, kimyasal mücadeleye karar verebilmek için bahçelerde mutlaka kozalak sayımı yapılması gerektiğini vurguladı.

En uygun ilaçlama zamanına değinen Sullivan, "Akarların kozalakları terk ettiği, yeni oluşan tomurcuklara göçün yoğun olduğu nisan sonu mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4 - 4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğündedir. Hava şartları göz önüne alınarak şu anda en kısa sürede ilaçlamalar yapılmalı ve bitirilmelidir." ifadelerini kullandı.