Fındık zararlısı "Drakula"ya karşı savaş açıldı - Son Dakika

Fındık zararlısı "Drakula"ya karşı savaş açıldı

17.12.2020 13:31

Trabzon'un Maçka ilçesinde, halk arasında "Drakula" olarak bilinen "turunçgil uzun antenli böceği" ile mücadele kapsamında fındık bahçelerinde söküm çalışmalarına başlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, halk arasında "Drakula" olarak bilinen "turunçgil uzun antenli böceği" ile mücadele kapsamında fındık bahçelerinde söküm çalışmalarına başlandı.

Resmi Gazete'de daha önce yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği" doğrultusunda, ilçeye bağlı 7 mahalledeki toplam 2 bin 500 dekarlık fındık alanında söküm ve imha çalışması gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda ilk olarak Günay Mahallesi'ndeki fındık bahçelerinde iş makineleriyle söküm ve imha çalışmaları yapılıyor.

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalarla, fındık zararlısı "Drakula"nın yayılımının önünü geçilmesi hedefleniyor.

"Yapılması gereken karantina bölgesindeki alanın imha edilmesidir"

İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Turunçgil uzun antenli böceği"nin kökünü kurutacaklarını söyledi.

Söz konusu zararlının ilk olarak 2017'de Trabzon'a bulaşıklığının tespit edildiğini dile getiren Gülbay, "2018 ve 2019 yılında bu zararlı böcekle mücadele ve aşılama çalışmalarımız gerçekleştirildi ancak bu zararlı böceği engelleyemedik. Bu zararlı ile ilgili yapılması gereken, şu anda başlamış olduğumuz karantina bölgesindeki toplam alanın imha edilmesidir." diye konuştu.

Gülbay, bu sökümden sonra 4 yıl boyunca söz konusu arazilerde fındık ve benzeri ağaçların dikilmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızla 5596 sayılı kanun kapsamında sökümle ilgili çok yazışma yaptıysak da üründeki kayıptan dolayı söküm işlemini yapmadılar. Geçen sene Bakanlığımız Türkiye'de ilk kez zararlı ile ilgili destekleme tebliği yayımladı. Toplam 24 vatandaşımıza 135 dekarlık bir alanın sökümü karşılığında 831 bin lira tazminat parası ödendi. Tabii bu yeterli olmadı ve onda birlik bir alanı sökebildik. "

"Böceğin yayılım hızı devam ediyor"

Toplam alanın ise bu yıl 1200 dekardan 2 bin 500 dekara ulaştığına dikkati çeken Gülbay, şunları kaydetti:

"Şu anda 7 mahallemizde bulaşıklı alan mevcut. 2 bin 500 dekar alanın sökümü ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Bakanlığımız buradaki sökülen alanların 4 yıl boyunca 15 lira kilogram fiyatından vatandaşlarımızın ürün bedelini karşılayacak. Yaklaşık olarak Bakanlığımızın dekara verimleri de hesaplamak suretiyle bu toplam alanda 10-12 milyonluk bir değerle üreticilerimize destekleme ödemesi yapılacak. Yapılacak bu çalışmayla Trabzon'da turunçgil uzun antenli böceğini toptan yok etmeyi planlıyoruz."

Gülbay, Karadeniz'in de tehdit altında olduğunu, böceğin yayılım hızının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer biz bu böceği bu şekilde imha edemezsek Trabzon ve Karadeniz Bölgesindeki fındık alanlarını tehdit eder duruma gelecek. Zararlı böcek, fındık ağacının köküne yaklaşık 50-60 santimetre yukarıda yumurtalarını bırakıyor ve haziranın ortalarında böcek ergin hale geldikten sonra çıkış yapıyor. Çıkış yaptıktan sonra 300-400 metre başka parsellere uçuyor. Şu anda bu karantina bölgesinin dışına çıkmadı. Bu vadideki söküm çalışmasının ardından hem Trabzon'da hem de Karadeniz'de turunçgil uzun antenli böceği zararlısını toptan yok edeceğiz."

"Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da konuyla ilgili gerekli toplantıları yaptıklarını söyledi.

Toplantının ardından ilk söküm çalışmalarına başladıklarını anlatan Koçhan, şunları söyledi:

"Buradaki hedefimiz özellikle fındığı tehdit eden bu böceği tamamen ortadan kaldırmak. Tarım Bakanlığımız ve Ziraat Odamızın yaptığı protokol gereği Maçka Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Karantina bölgesi ilan edilen bu yerlerde Maçka Belediyesi ve Ziraat Odası ile yaptığımız çalışmayla vatandaşımızın fındığını sökmek için çalışma başlattık. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret almadan fındık söküm çalışmasını gerçekleştireceğiz."

Koçhan, ilgililere çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "Hükümetimizin verdiği destekle bizler de yerel yönetimler olarak bu zararlının fındığa karşı verdiği zararın yok edilmesi konusunda tüm gücümüzle çalışıp şubat ayına kadar tüm arazileri sökerek bu zararlı böceği Türkiye'nin gündeminde çıkaracağız." dedi.

Fındık zararlısı Drakula ya karşı savaş açıldı
Fındık zararlısı Drakula ya karşı savaş açıldı
Fındık zararlısı Drakula ya karşı savaş açıldı
Fındık zararlısı Drakula ya karşı savaş açıldı

Trabzon, Drakula, Fındık, Maçka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındık zararlısı 'Drakula'ya karşı savaş açıldı - Son Dakika Ekonomi


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