Fındık zurufu ve dalları organik gübre olarak kullanılacak - Son Dakika

Fındık zurufu ve dalları organik gübre olarak kullanılacak

Bartın'da 'Fındık Zurufunun ve Budama Artığı Dallarının Kompost Yapılarak Organik Gübre Olarak Kullanılması Projesi' kapsamında fındık zurufları ve budama artığı dallar organik gübre olarak kullanılacak.

Fındık zurufu ve dalları organik gübre olarak kullanılacak, System.String[]

Bartın'da 'Fındık Zurufunun ve Budama Artığı Dallarının Kompost Yapılarak Organik Gübre Olarak Kullanılması Projesi' kapsamında fındık zurufları ve budama artığı dallar organik gübre olarak kullanılacak.

Bartın'da yürütülen 74 Tarımsal Projeden biri olan 'Fındık Zurufunun ve Budama Artığı Dallarının Kompost Yapılarak Organik Gübre Olarak Kullanılması Projesi' kapsamında doğal gübre olarak fındık zurufu kompostu çalışmaları pilot bölge olarak seçilen Güzelcehisar köyünde devam ediyor.

"Fındığın zurufu çok değerli ve organik bir materyal"

Bartın Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder projeye ilişkin açıklamasında, "Güzelcehisar Köyümüzde yoğun bir fındık yetiştiriciliği yapılıyor. Fındığın hasattan sonra kalan artığı olan zuruf çok değerli ve organik bir materyal. Topraklarımızın organik madde içeriği de oldukça düşük. Bu projeyle amacımız; topraklarımızın verim kaybını azaltmak ve organik madde oranını artırmak" dedi.

"1 dekardan 20- 25 kg fındık zurufu elde ediliyor"

Güzelcehisar'da yoğun fındık üretimi yapılmasına karşın zurufların yol kenarlarına bırakıldığını ya da yakıldığını söyleyen İl Müdürü Önder, "Bu materyali biz gübreye çevirerek, fındık bahçelerimiz de değerlendirmek istedik. Bu bağlamda Fındık üretiminde hasat işleminden sonra fındığın patozla tanelenmesi esnasında atık olarak çıkan fındık zurufu önemli bir organik materyal kaynağıdır. Ortalama rakam vermek gerekirse 1 dekar alandan yaklaşık 20- 25 kg kadar fındık zurufu elde edilebilmektedir. Bölgemizde olduğu gibi İlimiz fındık bahçeleri topraklarında da organik madde miktarı yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Fındık zurufu bu maksatla çok önemli kaynak olup zayi edilmemeli, yakılarak yok edilmemeli aksine kompost yapılarak değerlendirilmelidir. Fındık zurufu kompostu uygulaması ile organik madde miktarında artış olmakta, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri iyileştirilerek verim ve kalitede artışlar sağlanabilmektedir. Fındık zurufunun kendi halinde bırakılması durumunda olgunlaşması uzun zaman almaktadır. Mikrobiyal biyoteknolojik yöntemlerle birkaç ay içerisinde kompostlanabilmesi sağlanabilmekte ve zaman açısından büyük fayda sağlamaktadır. Üretici şartlarında zuruflar uygun zeminde 20 santimetrelik katmanlar halinde serilerek, her katmana olgunlaşmış ahır gübresi, tarım kireci uygulaması yapılarak ıslatılması ve havalandırılması suretiyle 6 ayla 1 yıl arasında olgunlaşması sağlanabilir. Bu şekilde olgunlaşan zurufta bulaşık olan hastalık etmeni mikroorganizmalarda yok olacaktır. Olgunlaşarak kullanılmaya hazır hale gelen kompost fındık bahçelerinde dal izdüşümlerine verilir. Fındık üreticilerimizin; patozlama işleminden sonra elde ettikleri fındık zuruflarını kompostlamak suretiyle tekrar bahçelerine dönmesini sağlamaları sürdürebilir verimliliği sağlamak bakımından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı. - BARTIN

Bartın, Fındık, Pilot, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fındık zurufu ve dalları organik gübre olarak kullanılacak - Son Dakika

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