Fındık zurufunun doğal gübre haline dönüştürülmesi tavsiyesi

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, değerli olan fındık zurufunun (dış yeşil kabuğu) kompost yapılarak fındık ve sebze bahçeleri için doğal gübre olarak kullanabileceğini bildirdi.

Angın, yaptığı yazılı açıklamada, hasat edilen fındıkların patozlama işlemi sonrası fındık zurufunun atık olarak ortaya çıktığını belirtti.

Can ve mal güvenliği açısından araç yollarında zurufların yığın halinde bırakılmaması gerektiğine dikkati çeken Angın, patozlama işlemi sonrası fındık zuruflarının uygun yerlere nakledilmesi, yangın riski ve çevre kirliliği açısından yakılmaması gerektiğini aktardı.

Kompost yönetimiyle zurufların doğal gübre haline dönüştürülmesinin mümkün olduğunu ifade eden Angın, şunları kaydetti:

"Fındık zurufu, olgunlaşmadan gübre amaçlı fındık bahçelerimizde kullanılmamalıdır. Zira bu durumda külleme hastalığı etmenine kışlama ortamı oluşturmakta, ayrıca aflatoksin oluşumunu artırmaktadır. Değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunu kompost yaparak fındık ve sebze bahçelerimizde doğal gübre olarak kullanabiliriz."

Angın, bu işlem için zurufun yığın yaparak bolca ıslatılmasının ardından kat kat sönmemiş kireç ilave ederek en az 6 ay olgunlaşmasını ve pişmesini sağlaması gerektiğini belirterek, bu şekilde zurufta bulaşık olan hastalık etmeni mikroorganizmaların da yok olacağını ifade etti.

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