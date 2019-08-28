Fındık zurufunun organik gübre olarak kullanımı önerisi

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunun, kompost yapılarak fındık ve sebze bahçelerinde doğal gübre olarak kullanabileceğini bildirdi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunun, kompost yapılarak fındık ve sebze bahçelerinde doğal gübre olarak kullanabileceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, hasat edilen fındıkların patozlama işlemi sonrası fındık zurufunun atık olarak ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, can ve mal güvenliği açısından araç yollarında fındık zuruflarının yığın halinde bırakılmaması, yangın riski ve çevre kirliliğinden dolayı yakılmaması istendi.

Zurufların, olgunlaşmadan gübre amaçlı fındık bahçelerinde kullanılmaması önerilen açıklamada, "Zira bu durum da külleme hastalığı etmenine kışlama ortamı oluşturmakta, ayrıca aflatoksin oluşumunu artırmaktadır." denildi.

Değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zuruflarının, kompost yapılarak fındık ve sebze bahçelerde doğal gübre olarak kullanabileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun için bahçemizin uygun yerinde zurufu yığın yaparak bolca ıslatmalı, kat kat sönmemiş kireç ilave ederek en az altı ay olgunlaşmasını ve pişmesini sağlamalıyız. Bu şekilde zurufta bulaşık olan hastalık etmeni mikroorganizmalar da yok olacaktır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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