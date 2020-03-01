Fındıkçı: "Takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ateşlemesi gerekir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fındıkçı: 'Takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ateşlemesi gerekir' - Son Dakika Spor

Fındıkçı: "Takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ateşlemesi gerekir"

6 saat önce

Trabzonlu Gençler Tribün Lideri Mehmet Fındıkçı, şampiyonluk yolunda bordo-mavili taraftarlara büyük bir görev düştüğünü belirterek, takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ateşlemesi gerektiğini söyledi.

Fındıkçı:

Trabzonlu Gençler Tribün Lideri Mehmet Fındıkçı, şampiyonluk yolunda bordo-mavili taraftarlara büyük bir görev düştüğünü belirterek, takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ateşlemesi gerektiğini söyledi.


Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etmesine rağmen, bordo-mavili takımın ilk yarıda sergilediği futbol nedeniyle takıma ve oyunculara tribünlerden yapılan eleştirilere dikkat çeken Trabzonlu Gençler Tribün Lideri Mehmet Fındıkçı, şampiyonluk yolunda taraftarlara büyük bir görev düştüğünü vurguladı.


"Şampiyonluğa oynayan takımımıza daha çok sahiplenmeliyiz"


Takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ateşlemesi gerektiğini belirten Fındıkçı, "Sezon başında beri dolu tribünlere oynuyoruz. Biz grup olarak takımı 90 dakika desteklemek için var gücümüzü ortaya koyuyoruz. Bizim de gücümüz bir yere kadar yetiyor. Çok yoruluyoruz. Stadyuma gelen Trabzonspor sevdalılarının işler kötü giderken takımı ateşlemesi gerekiyor. Şampiyonluğa oynayan takımın taraftarı bu bilinçle olmalı. Takıma, oyuncuya bağırarak baskı altına almak kendi ayağımıza sıkmamız anlamına gelir ki, bunu hiç kimse istemez" ifadelerini kullandı.


"Her zaman takım kendi kendini motive edemez"


Çaykur Rizespor maçını kazanmalarına rağmen tribünlerdeki eksikleri göz ardı etmemeleri gerektiğini belirten Fındıkçı, "Golü buluncaya kadar büyük bir sıkıntı yaşadığımız gerçek. Bu sürede tribünlere gelen seyircilerde maçı izlemekle kaldı. Şampiyonluğa oynayan bir takımımız var ve bu takımı sıkıştığı anlarda bizim destek olarak ateşlememiz, motive etmemiz gerekiyor. Her zaman takım kendi kendine motive olamaz. Çıkış arandığı noktalarda taraftarın devreye girer" dedi.


"Alanyaspor maçındaki gibi olmalıyız"


Fındıkçı, Trabzonlu Gençler Grubu olarak takıma her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu sezon baktığımız zaman takımımız zirvede yer alıyor. Şampiyon olacağımıza yürükten inanıyoruz. Çaykur Rizespor maçındaki tribünler olmaya devam ederse işimiz hiç kolay değil. 1-0 kazandığımız Aytemiz Alanyaspor maçını nasıl tribünler almışsa, kötü giden maçları da tribünlere gelenler çevirecek gücü ortaya koymalı. Oyuncularımız hata yapabilir işte biz burada devreye girmeliyiz" şeklinde konuştu.


"Artık sadece bizle olmuyor"


Fındıkçı, Trabzonspor'un iç ve dış saha maçlarında her zaman takıma destek olduklarını belirterek, "Bizimde gücümüz bir yere kadar, artık sadece bizimle olmuyor. Deplasman maçlarında normal seyirciler takımlarına 90 dakika olmasa da en 50-60 dakika katkısı oluyor. Bizim stadyumda normal maçı izlemeye gelenler bizlere eşlik etmeli. Bu sıkıntı yıllardır var artık bunun kırılması lazım. Önümüzde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Fenerebahçe maçı var. Biz iki kupanın da Trabzon'a geleceğine inanıyoruz. Bu inancımızı sahada takımımıza katkıda bulunarak hep birlikte göstermeliyiz" dedi. - TRABZON

Çaykur Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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