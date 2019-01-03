Son Dakika Haberleri: 'Fındıkkıran' Müzikali ile Büyülediler

'Fındıkkıran' Müzikali ile Büyülediler

1 saat önce

Dünyanın en çok sahnelenen bale eserlerinden biri olan, ünlü Rus besteci Çaykovski'nin bestelediği 'Fındıkkıran', Şahinkaya sahnesinde yeniden hayat buldu.

'Fındıkkıran' Müzikali ile Büyülediler, System.String[]

Santral Kampüs Büyük Sahne'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından sahneye taşınan 'Fındıkkıran' müzikali büyük beğeni topladı.

Sanat Zümresi'nin hazırladığı müzikalde rol alan öğrenciler, dans ve bale performanslarıyla izleyenleri büyülediler. Öğrenciler, küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal tarzı eseri aslını aratmayacak güzellikte sahnelediler. İlk defa 1892'de Saint Peterburg'da sahnelenen 'Fındıkkıran' eserine yeni bir tat katan Şahinkayalı öğrenciler, yetenekleriyle göz doldurdular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:50 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi Avrupa Komisyonu Onayladı! Coca Cola, Costa Coffee'yi 5,1 Milyar Dolara Satın Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:26:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Fındıkkıran' Müzikali ile Büyülediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]