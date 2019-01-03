'Fındıkkıran' Müzikali ile Büyülediler

Santral Kampüs Büyük Sahne'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından sahneye taşınan 'Fındıkkıran' müzikali büyük beğeni topladı.

Sanat Zümresi'nin hazırladığı müzikalde rol alan öğrenciler, dans ve bale performanslarıyla izleyenleri büyülediler. Öğrenciler, küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal tarzı eseri aslını aratmayacak güzellikte sahnelediler. İlk defa 1892'de Saint Peterburg'da sahnelenen 'Fındıkkıran' eserine yeni bir tat katan Şahinkayalı öğrenciler, yetenekleriyle göz doldurdular.