'Fındıkkıran' Müzikali ile Büyülediler
1 saat önce
Dünyanın en çok sahnelenen bale eserlerinden biri olan, ünlü Rus besteci Çaykovski'nin bestelediği 'Fındıkkıran', Şahinkaya sahnesinde yeniden hayat buldu.
Santral Kampüs Büyük Sahne'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından sahneye taşınan 'Fındıkkıran' müzikali büyük beğeni topladı.
Sanat Zümresi'nin hazırladığı müzikalde rol alan öğrenciler, dans ve bale performanslarıyla izleyenleri büyülediler. Öğrenciler, küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal tarzı eseri aslını aratmayacak güzellikte sahnelediler. İlk defa 1892'de Saint Peterburg'da sahnelenen 'Fındıkkıran' eserine yeni bir tat katan Şahinkayalı öğrenciler, yetenekleriyle göz doldurdular.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:50 Kaynak: Bültenler
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