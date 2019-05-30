Fındıkla ilgili projelerin başarısı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, "Bundan sonra da hep birlikte çalışarak hem odaya hem de Ordu'ya yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, "Bundan sonra da hep birlikte çalışarak hem odaya hem de Ordu'ya yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Şahin, odanın mayıs ayı toplantısında yaptığı konuşmada, OTSO'nun hazırladığı ve yürüttüğü projelerin ülke genelinde dereceye girdiğini belirtti.

Derece alan projelere ilişkin bilgilendirmede bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Toplam bütçesi 3 milyon dolar olan ve finansmanı yüzde 75 bakanlık, yüzde 25 katılımcı firmalar tarafından sağlanan Fındık ve Fındık Mamulleri Sektöründe Rekabetçiliğin Artırılması ve Güç Birliğinin Sağlanması adlı URGE projesi, Ticaret Bakanlığınca 100'ü aşkın proje içerisinden Türkiye genelinde en iyi projeler arasında seçildi. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) proje yarışmasında da toplam bütçesi 168 bin avro olan ve yüzde 90 Bakanlık tarafından desteklenen İş'de Kadınlar Projesi ile 123 proje arasından 8 kategoride ilk 40'a girmeyi başarırken, girişimcilik kategorisinde de Türkiye 2'ncisi olarak Ordu adına büyük bir başarı sağlamış olduk."

Şahin, fındık ve fındık mamulleri ile inşaat ve yapı sektöründe olmak üzere toplamda iki URGE projesi yürüttüklerini aktararak, şunları söyledi:

"Bunlardan biri Ticaret Bakanlığı tarafından en iyi projeler arasına seçildi. Bu projelerin her biri 3 milyon dolarlık projelerdir. Yani toplamda odamız tarafından 6 milyon dolarlık sadece URGE projesi yürütmekteyiz. Bunun dışında Ordu'nun fındığını çikolata ile buluşturduğumuz İş'de Kadınlar Projesi girişimcilik alanında TOBB tarafından Türkiye 2'ncisi olması bizlere büyük gurur vermektedir."

Odayı meclis olarak birlikte yeni projelerle kalkındırmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, "Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bundan sonra da hep birlikte çalışarak hem odaya hem de Ordu'ya yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

OTSO Meclis Başkanı Levent Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Ethem Gözkonan da katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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