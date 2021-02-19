Son dakika! Fındıkları dondan koruyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Fındıkları dondan koruyorlar

19.02.2021 08:18
Son dakika! Fındıkları dondan koruyorlar

Gelen son dakika haberlerine göre Fındıkları dondan koruyorlar DÜZCE'de don ve buzlanma uyarısının ardından çiftçiler, karanfil açan fındıklarını korumak için bahçelerinde duman oluşması için ateş yakıyor.

Fındıkları dondan koruyorlar

DÜZCE'de don ve buzlanma uyarısının ardından çiftçiler, karanfil açan fındıklarını korumak için bahçelerinde duman oluşması için ateş yakıyor. Bahçeye yayılan duman sayesinde fındık karanfilleri buz tutmuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce'de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmininde bulunarak çiftçilere buzlanma ve don uyarısı yaptı. Çiftçiler de ocak ve şubat aylarında havaların sıcak gitmesi nedeniyle karanfil açan fındıklarını buz ve dondan korumak için bahçelerinde bol duman oluşmasına neden olan saman, fındık artığı ve çalı yakmaya başladı. Dumanın bahçeye dağılmasıyla birlikte fındık karanfilleri don ve buzdan korunarak soğuktan yanmalarını engelliyor.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, fındığın Karadeniz'in vazgeçilmez ürünü olduğunu belirterek, Çiftçiler gelirlerinin yüzde 80'nini fındıktan elde ediyorlar. Haliyle böyle önemli bir ürününün korunması gerekiyor. Ocak ayının sonları ile şubat ayının ortalarına kadar havalar sıcak gitti. Fındıklarımız karanfil açtı. Bu bizim için tehlike uyarısıdır. Biz Düzce Ziraat Odası olarak Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'ne yazı yazdık. Biz fındıklarımızı dondan nasıl koruruz Bunun için bir ilaç ya da ürün var mı Bize gelen cevapta böyle bir ilacın üretilmediği, çiftçilerin ilkel yöntemlerle fındıklarını koruması gerektiği söylendi. Biz de bu cevabı çiftçilerimizle paylaştık. Gece yarısından sonra 3 ile 4 arası saman, fındık artığı, ot, çalı yakabiliriz. Havanın durumu, rüzgarın yönü ve tarlanın meyil durumuna göre ayarlama yapabiliriz. Bize zaten bunun dumanı lazım. Duman fındık bahçesine girdiğinde don olayını engelliyor, çiftçilerimiz de zarardan kurtulmuş oluyor dedi.

Çiftçilerden sigorta yaptırmalarını isteyen Öztürk, Çiftçilerimizin ayrıca mutlaka TARSİM yaptırması gerekiyor. Bahçenin büyüklüğü ve rüzgar akımına göre öbek yakma değişiklik gösterir. 10 dönümlük bir tarlada 2 öbek yakıldığı zaman yeter, 20 dönümlük bir tarlada 3 öbek, 5 dönümde 1 öbek tarlayı kurtarır. Bu ağır ağır yanacak. Bize sıcaklığı değil dumanı gerekiyor. Lastik yakanlarda oluyor. Biz lastik yakılmasına kesinlikle karşıyız. Lastik çok zararlı bir madde. Yandığı zaman çevreye ve kişilere zarar veriyor. Lastik yakılmasını kesinlikle önermiyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Eşini aracın kaputunda 40 kilometre götüren koca hakkında yeni gelişme! Öldürmeye teşebbüsten tutuklandı Eşini aracın kaputunda 40 kilometre götüren koca hakkında yeni gelişme! Öldürmeye teşebbüsten tutuklandı Eşini 40 kilometre kaput üzerinde götüren koca tutuklandı Eşini 40 kilometre kaput üzerinde götüren koca tutuklandı Vali Atay vatandaşın ayağına gidip sıkıntıları dinliyor Vali Atay vatandaşın ayağına gidip sıkıntıları dinliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Fındıkları dondan koruyorlar - Son Dakika


Son Dakika
09:24 UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi olan Mert Fırat, deprem felaketine dikkat çekmek için Paris'te maratona katıldı
09:13 Çorba dağıtan belediye başkanı "Şunu çocuğa uzatır mısın?" dedi, sıradaki kimse ne dediğini anlamadı
09:09 Dolmuş durakta bekleyenlere çarptı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
08:54 Dünyanın takip ettiği Icardi'den Başakşehir maçı sonrası sansasyonel paylaşım: Yılın soygunu
08:54 Selami Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin hayatını kaybetti
08:53 Demirtaş, İngiliz medyasına konuştu: Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu
08:26 GS TV spikeri Ebru Gürsoy, Başakşehir maçı sonrası canlı yayında çılgına döndü
08:19 Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'la ilgili vaadi, Erdoğan'ı çok kızdırdı: Hangi cesaretle bunu konuşabiliyor?
07:44 Beyoğlu'nda 5 katlı binada çökme meydana geldi! Tramvay seferleri durduruldu
07:43 Defne Samyeli'nin kızı sevgilisinden şiddet mi gördü! Deren Talu'dan jet yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 09:39:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Fındıkları dondan koruyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement