Son Dakika Haberleri: Fındıklı açıklarında hortum çıktı
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Fındıklı açıklarında hortum çıktı

43 dakika önce

Rize'nin Fındıklı ilçesinde denizde ortaya çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.

Fındıklı açıklarında hortum çıktı, System.String[]
Rize'nin Fındıklı ilçesinde denizde ortaya çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde denizde çıkan hortum vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Denizin üzerinde 10 dakika kadar devam eden hortum daha sonra gözden kayboldu. Hortumun görüldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:22 Kaynak: İHA
Fındıklı, Rize, 3. Sayfa
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