Fındıklı açıklarında hortum çıktı
43 dakika önce
Rize'nin Fındıklı ilçesinde denizde ortaya çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.
Rize Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:22 Kaynak: İHA
'nin Fındıklı
ilçesinde denizde ortaya çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde denizde çıkan hortum vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Denizin üzerinde 10 dakika kadar devam eden hortum daha sonra gözden kayboldu. Hortumun görüldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. - RİZE
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