Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu Hakkındaki Yargılama Sürüyor. - Son Dakika
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Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu Hakkındaki Yargılama Sürüyor.

25.04.2022 12:17

Rize’de, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu hakkında üç yıl önce ilçede düzenlenen bir festivalde çıkan olaylar gerekçe gösterilip, üç yıl hapis cezası istemiyle açılan dava devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, duruşma öncesinde; “asla yılmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Güneşli günleri hep birlikte göreceğiz." 31 Mart’ın rövanşını almaya çalışıyorlar. Asla yılmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Güneşli günleri hep birlikte göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Rize'de, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu hakkında üç yıl önce ilçede düzenlenen bir festivalde çıkan olaylar gerekçe gösterilip, üç yıl hapis cezası istemiyle açılan dava devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, duruşma öncesinde; "asla yılmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Güneşli günleri hep birlikte göreceğiz." 31 Mart'ın rövanşını almaya çalışıyorlar. Asla yılmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Güneşli günleri hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde üç yıl önce düzenlenen festivalde çıkan olaylar gerekçe gösterilerek, üç yıl hapis cezası istenen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu hakkındaki yargılama Pazar Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Duruşma öncesinde adliye önünde yapılan açıklamaya CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun, Gülizar Biçer Karaca, Yüksel Taşkın; CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Torun, şunları söyledi:

"Bugün hukuki değil siyasi bir davayla karşı karşıyayız aslında mağdurken sanık durumuna gelmiş olan belediye başkanımız orada olayı yatıştıran ve belediye başkanı sorumluluğuyla halkına sahip çıkan bir süreci maalesef bugün bir yargı garabeti ile karşı karşıya kalmıştır.

Şunu biliyoruz, 31 Mart'ın rövanşını almaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar asla başaramayacaklar. Çünkü biliyoruz ki belediye başkanımız Fındıklı'da halkıyla birlikte bu iktidarın her türlü baskısını engellemesine dayatmasına rağmen inanılmaz işler başarıyor. Ben üç yıllık hizmetlerini anlatırken oradaydım, gerçekten bir belediyeci olarak geçmişte bu görevi yapmış biri olarak da onur duydum, gurur duydum.

Halkıyla bu kadar bütünleşen, halkıyla bu kadar özdeşleşmiş bir belediye başkanımızı halkını yatıştırırken orada doğabilecek bir olumsuzluğu önlemeye çalışırken sanık durumuna getirmek, ancak bu ceberut iktidara ve onların tetikçilerine yakışır. Ama asla yılmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Güneşli günleri hep birlikte göreceğiz."

"MECİ KÜLTÜRÜNÜN YAYILDIĞI BİR GÜNÜ YAŞIYORUZ"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise şunları söyledi:

"Buraya destek olmak için gelen tüm dostları selamlıyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Seyit Torun, Gülizar Biçer Karaca, Yüksel Taşkın ayrıca Belediye Başkanlarımız, Milletvekillerimiz hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün burada çok güzel bir dayanışma örneği göstermiş bulunuyoruz. Fındıklı'dan tüm Türkiye'ye yayılan meci kültürünün meci ruhuna yansıdığı bir günle karşı karşıyayız. Bugün buradan ne kadar çıkarsa çıksın halkın belediyeciliği kazanmış olacak, imece kültürü kazanacak."

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu Hakkındaki Yargılama Sürüyor.
Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu Hakkındaki Yargılama Sürüyor.
Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu Hakkındaki Yargılama Sürüyor.
Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu Hakkındaki Yargılama Sürüyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Fındıklı, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu Hakkındaki Yargılama Sürüyor. - Son Dakika


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