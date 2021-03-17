Fındıklı'da çiftçilere 500 bin tohum dağıtıldı - Son Dakika

Fındıklı 'da "Geleneksel Tohum Takası Etkinliği" kapsamında çiftçilere 500 yüz bin ücretsiz tohum dağıtıldı.

Fındıklı Belediyesi ve Ziraat Odası işbirliğiyle Hayati Aykut Parkında gerçekleştirilen etkinliğe, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy ve yönetim kurulu ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Özsoy, geçen yıl geleneksel tohumlarla ürettikleri 100 bin sebze fidesini bedelsiz dağıtıklarını, bu yıl da 500 bin ata tohumunu çiftçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geleneksel tarıma ve geleceğe sahip çıkma sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Özsoy, "2018 yılında Fatsa'dan Borçka'ya kadar bütün Ziraat Odalarıyla iletişim kurarak çiftçilerimizden geleneksel ata tohumlarını topladık. Topladığımız tohumları üretim alanlarımızda ektik ve tohumları çoğalttık. Dünya Çiftçiler Günü'nde ürettiğimiz geleneksel sebze fidesini bedelsiz çiftçilerimize dağıttık." dedi.

Özsoy, tarımın daha geniş topraklarda yapılması için uğraştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tohum dağıttığımız çiftçilerimizden gelecek yıl elde edecekleri tohumların bir kısmını bize getirmeleri ve bizim ürettiklerimizle birlikte büyüyerek komşu ilçeler, illere belki bir gün bütün ülkeye yayılmasını sağlamak için çalışacağız. Tarım olmayan toplumlar, üretimden uzak toplumlar gelişemez. Sağlıklı gelecek sağlıklı gıda ile olur ve bizde üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz."