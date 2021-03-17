Fındıklı'da çiftçilere 500 bin tohum dağıtıldı - Son Dakika

Fındıklı'da çiftçilere 500 bin tohum dağıtıldı

17.03.2021 15:05
Fındıklı'da çiftçilere 500 bin tohum dağıtıldı, System.String[]

Fındıklı 'da "Geleneksel Tohum Takası Etkinliği" kapsamında çiftçilere 500 yüz bin ücretsiz tohum dağıtıldı.

Fındıklı 'da "Geleneksel Tohum Takası Etkinliği" kapsamında çiftçilere 500 yüz bin ücretsiz tohum dağıtıldı.

Fındıklı Belediyesi ve Ziraat Odası işbirliğiyle Hayati Aykut Parkında gerçekleştirilen etkinliğe, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy ve yönetim kurulu ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Özsoy, geçen yıl geleneksel tohumlarla ürettikleri 100 bin sebze fidesini bedelsiz dağıtıklarını, bu yıl da 500 bin ata tohumunu çiftçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geleneksel tarıma ve geleceğe sahip çıkma sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Özsoy, "2018 yılında Fatsa'dan Borçka'ya kadar bütün Ziraat Odalarıyla iletişim kurarak çiftçilerimizden geleneksel ata tohumlarını topladık. Topladığımız tohumları üretim alanlarımızda ektik ve tohumları çoğalttık. Dünya Çiftçiler Günü'nde ürettiğimiz geleneksel sebze fidesini bedelsiz çiftçilerimize dağıttık." dedi.

Özsoy, tarımın daha geniş topraklarda yapılması için uğraştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tohum dağıttığımız çiftçilerimizden gelecek yıl elde edecekleri tohumların bir kısmını bize getirmeleri ve bizim ürettiklerimizle birlikte büyüyerek komşu ilçeler, illere belki bir gün bütün ülkeye yayılmasını sağlamak için çalışacağız. Tarım olmayan toplumlar, üretimden uzak toplumlar gelişemez. Sağlıklı gelecek sağlıklı gıda ile olur ve bizde üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz."

Fındıklı Belediyesi, Ziraat Odası, Çiftçi, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fındıklı'da çiftçilere 500 bin tohum dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meydana toplanan kalabalık, binaların yıkılmasını film izler gibi izliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde dev yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Danıştay'ın kararına tepkiler çığ gibi! İYİ Parti grup toplantısında kız öğrenci "Andımız"ı okudu Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü         
15:18
ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek         
14:17
Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı         
13:35
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı         
10:49
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 16:37:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındıklı'da çiftçilere 500 bin tohum dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei