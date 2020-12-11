Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü - Son Dakika

Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü

11.12.2020 13:40
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü, System.String[]

RİZE'nın Fındıklı ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulması ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızı ile kaplı harita, mavi renge döndü.

RİZE'nın Fındıklı ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulması ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızı ile kaplı harita, mavi renge döndü. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu, "Rehavete kapılmayın, başlayan mavilik tüm Türkiye'ye ulaşsın" dedi.

Fındıklı ilçesinde bir süre önce artan koronavirüs vakaları ile HES uygulamasında ilçenin haritası kırmızı ile kaplandı. Kent genelinde alınan tedbirler ve denetimlerle vakalar azalmaya başladı. HES uygulamasında kırmızı ile kaplı harita, riskin az olduğu yeri gösteren mavi renge döndü. Fındıklı ilçesi kentte tek maviye dönen ilçe oldu. İlçede vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor, evlerde misafirliklere de gitmiyor.

'REHAVETE KAPILMAYALIM'Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, ilçede vaka sayılarının düşmeye başladığını belirterek "HES haritası ilçemiz için kırmızıdan maviye dönmesine katkı sağlayan kaymakamlık, emniyet güçleri, zabıta ekipleri, sağlık çalışanları ve bu sürece katkı veren Fındıklı halkına çok teşekkür ediyoruz. Maviye dönüş bizi mutlu etti ama bu beraberinde rehavet getirmemeli. Fındıklılar kurallara uyuyor ve uyumaya da devam etmemiz gerekiyor. Kısıtlamalarla beraber tabii ki vatandaşlar çok daha duyarlı olmaya başladılar. Bu kısıtlamalar vatandaşları köylerine yönlendirdi, tarımla buluşturdu, teması azalttı. Asla ve asla rehavete kapılmayalım. Bu hastalık sevdiklerimizi bizden alıyor. Daha fazla dikkat ederek bu maviyi kırmızıya çevirmeyelim Türkiye'de her yerin mavi olmasını sağlayalım" dedi.İlçelerinde vaka sayılarının azalmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Fatma Sarıoğlu "HES haritasında maviyi görmemiz halkımızın duyarlılığı ile ilgili tabii ki. Çoğunlukla kimse dışarı çıkmıyor, evlerinde zaman geçiriyor. Umuyorum ki bundan sonrası için de aynı duyarlılık devam eder" diye konuştu. Erdem Taşkın da, "Şehirle pek işimiz kalmadı, artık köylerdeyiz, bu şekilde de temastan uzak kalıyoruz ve hastalığın azalmasını sağlamış oluyoruz. Herkesin çok daha fazla duyarlı olduğu bir dönemdeyiz, çok daha dikkat etmeliyiz rehavete kapılmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ercihan ise, "Sadece işim olduğunda çarşıya iniyorum, maskeye, sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Evimizde zaten artık misafir ağırlamıyoruz. Bu sayede de başarıyı göreceğiz ama bunu hep birlikte hareket ederek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.


- Rize
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü

Fındıklı, Harita, Rize, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı
Clippers ile sözleşme yenileyen Paul George, yıllık 360 milyon TL kazanacak Clippers ile sözleşme yenileyen Paul George, yıllık 360 milyon TL kazanacak         
13:46
F.Bahçeli Altay, Denizlispor'un paylaşımına sert tepki gösterdi: Ortalığı kızıştırmanın mantığı yok F.Bahçeli Altay, Denizlispor'un paylaşımına sert tepki gösterdi: Ortalığı kızıştırmanın mantığı yok         
13:21
Griezmann, Uygur Türklerine yönelik tutumu nedeniyle Çinli firma ile anlaşmasını sonlandırdı Griezmann, Uygur Türklerine yönelik tutumu nedeniyle Çinli firma ile anlaşmasını sonlandırdı         
12:11
Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır         
11:59
Çatıdan atlayarak canına kıymıştı! Vücudunda 25 bıçak izi tespit edilince eşi ve kayınbiraderi tutuklandı Çatıdan atlayarak canına kıymıştı! Vücudunda 25 bıçak izi tespit edilince eşi ve kayınbiraderi tutuklandı         
11:52
Rusya'da vahşet! Sevgilisini ve sevgilisinin 9 yaşındaki kardeşini işkenceyle öldürüp sosyal medyada paylaştı Rusya'da vahşet! Sevgilisini ve sevgilisinin 9 yaşındaki kardeşini işkenceyle öldürüp sosyal medyada paylaştı         
11:38
Oyuncu Tolgahan Sayışman, uzaktan eğitim gören öğrencilere 400 adet tablet gönderdi Oyuncu Tolgahan Sayışman, uzaktan eğitim gören öğrencilere 400 adet tablet gönderdi         
11:11
HDP vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi         
10:24
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:56
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 13:55:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei