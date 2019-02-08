Fındıklı Göleti İçin Yer Tespiti Yapıldı
1 saat önce
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine kurulması planlanan Fındıklı Göleti için yer tespiti yapıldı.
Yozgat
'ın Akdağmadeni
ilçesine kurulması planlanan Fındıklı
Göleti için yer tespiti yapıldı.
Fındıklı bölgesinde yapılması planlanan gölet projesinin bölgeye hareketlilik kazandıracağını belirten Belediye Başkanı İrfan Coşgun yaptığı açıklamada,"Kültür balıkçılığını geliştirecek, orman yangınlarında kullanılacak ve mesire alanı olarak Akdağmadeni'ne yeni bir eğlence alanı kazandıracak göletin yapılması için proje hazırlıklarımız tamamlandı." dedi.
Akdağmadeni'nin geleceği için çalıştıklarını söyleyen Çoşgun,"Göreve başladığımız andan itibaren büyük bir gayretle ilçemiz için neler yapabiliriz, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını nasıl yükseltebiliriz diye hızlı ve yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik. İlçemizin geleceği için projeler üretip çalışmaların başlaması için girişimlerimizi devam ettirdik. İnşallah Fındıklı Göleti Projesi de ilçemize kazandırılarak yeni bir yaşam alanı ortaya çıkacaktır." şeklinde konuştu. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:42 Kaynak: İHA
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