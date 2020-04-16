Fındıklı ilçesi yaşanan kadın cinayetinin üzüntüsünü yaşıyor - Son Dakika
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Fındıklı ilçesi yaşanan kadın cinayetinin üzüntüsünü yaşıyor

6 saat önce

Fındıklı ilçesi yaşanan kadın cinayetinin üzüntüsünü yaşıyor Rize'de kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan şahıs tarafından öldürülen Gamze Pala Fındıklı ilçesini yasa boğdu Rize'de kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan şahıs tarafından boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala...

Fındıklı ilçesi yaşanan kadın cinayetinin üzüntüsünü yaşıyor

Rize'de kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan şahıs tarafından öldürülen Gamze Pala Fındıklı ilçesini yasa boğdu

RİZE - Rize'de kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan şahıs tarafından boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala Fındıklı ilçesini yasa boğdu.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda 44 yaşındaki Gamze Palan, kendisine saplantı derecesinde aşık olan 38 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından saat 22.00 sularında çalıştığı Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nin lobisinde silahlı saldırıya uğradı. Uzun süre peşinde koştuğu ve bir türlü olumlu yanıt alamadığı kadını kafasına takan saplantılı aşık Dalançıkar, kadına isabet eden kurşunun kadını öldürmediğini fark edince bu kez cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesti. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay sonrası öğretmenevi bir süreliğine kapatıldı.

Katledilen kadının çalıştığı Öğretmenevinin hemen yanında esnaflık yapan Erdal Zehiroğlu, saldırganı daha önce gördüğünü fakat olumsuz bir tavrını görmediğini dile getirerek "Kadını tanıyordum, iyi birisiydi. Gece nöbete gelmişti, saat 22.00 sularında saldırı olmuş. Olay sonrası bizim de haberimiz oldu. Takıntılı olduğu çocuk da gelirdi buraya, gezerdi buralarda ama öyle çok tanımıyorum onu. Daha önce rahatsız eder miydi onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.


Belediye başkanı mesaj yayınladı

Fındıklı Belediye Başkanı Ercümet Şahin Çervatoğlu ilçede yaşanan kadın cinayeti ile alakalı bir mesaj yayınladı. Belediye Başkanı Çervatoğlu yayınladığı mesajda "Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız. Bu kez de kadın cinayeti ilk kez maalesef ilçemizde yaşandı. Yurttaşımız AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmenevi çalışanı Gamze Pala, daha öncesinde de defalarca reddettiği sapkın bir alçak tarafından katledildi. Katil, Emniyet güçleri tarafından olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandı. Yaşanan cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Yurttaşımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm Fındıklı Halkına başsağlığı diliyoruz. Fındıklımız, tüm yurttaşlarımızın eşit ve özgürce yaşadığı bir yerdir. İlçemizde, gerici, kadın düşmanı katillerin yeri yoktur. Tüm Fındıklı Halkıyla birlikte davanın takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Fındıklı ilçesi yaşanan kadın cinayetinin üzüntüsünü yaşıyor

Gamze Pala, Fındıklı, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:13 Kaynak: İHA

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