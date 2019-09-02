Fındıklı Muffin Tarifi

Malzemeler:



•3 adet yumurta



•1 çay bardağı süt



•1 çay bardağı toz şeker



•1 çay bardağı sıvı yağ



•2 çay bardağı fındık



•1 su bardağı damla çikolata



•1 çay kaşığı vanilya özütü



•1 paket kabartma tozu



•4 çay bardağı un



Çikolata sosu için:



•1 yemek kaşığı buğday nişastası



•2 yemek kaşığı kakao



•2 su bardağı süt



•3 yemek kaşığı toz şeker



•1 tatlı kaşığı tereyağı



•Yarım su bardağı bitter çikolata



Üzeri için:



•1 çay bardağı kırılmış fındık



Tarif:



1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kabına yumurta ve şekeri koyup köpürene kadar çırpın.



2-Ardından süt, sıvı yağ ve vanilya özütünü ekleyip karıştırın.



3-Son olarak fındık, kabartma tozu, damla çikolata ve unu da ekleyip muffin hamurunuzu elde edin.



4-Fırın kaplarınızın içerisine muffin kağıtlarınızı yerleştirin.



5-Hazırladığınız karışımı muffin kalıplarına üzerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın.



6-Muffinlerinizi önceden ısıttığınız 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da iyice kabarana kadar pişirin.



7-Çikolata sosu için nişasta, kakao ve toz şekeri Arçelik Ankastre Ocak'ta bir sos tenceresine alın.



8-Üzerine azar azar sütü ilave ederek orta ateşte sos kıvam alına kadar çırpıcıyla karıştırarak pişirin.



9-Kıvam alan sosa çikolata ve tereyağını ekleyerek Arçelik Ankastre Ocak'tan alın.



10-İçindeki çikolata tamamen eriyinceye kadar iyice karıştırın.



11-Pişen muffinleriniz biraz soğuyunca üzerine hazırladığınız çikolata sosundan gezdirin.



12-Son olarak kırılmış fındıklarınızı da sosun üzerine serpip servis edebilirsiniz.



13-Afiyet olsun!



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