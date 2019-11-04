Son Dakika Haberleri: Fındıklı ve Efeler belediyeleri "kardeş şehir" oldu
Son Dakika Güncel Fındıklı ve Efeler belediyeleri 'kardeş şehir' oldu

Fındıklı ve Efeler belediyeleri "kardeş şehir" oldu

6 saat önce

Rize'nin Fındıklı Belediyesi ile Aydın'ın Efeler Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Fındıklı ve Efeler belediyeleri

Rize'nin Fındıklı Belediyesi ile Aydın'ın Efeler Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Fındıklı Belediyesi binasında gerçekleşen protokol imza törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile her iki belediyenin meclis üyeleri katıldı.

Atay, törende yaptığı konuşmada, Efeler Belediyesi olarak Fındıklı'ya kreş yapacaklarını söyledi.

Fındıklı ile kardeş şehir olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Atay, "Benim de ilk belediye başkanlığımda ilk kardeş şehir Fındıklı oluyor. O nedenle Fındıklı'nın özel bir anlamı var. Efeler 300 bin nüfuslu bir ilçe. Olanaklarımız sizden fazla. Benden Atatürk büstü istendi. Bu büstü yaptıracağım. Bunun yanında bir de kreş yapacağız. Çünkü kreşe biz önem veriyoruz." dedi.

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ise Efeler Belediyesi ile kardeş şehir olunmasının kendilerini onurlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kardeş kent değil, ben abi kent diyorum. Biz Atatürk parkı için Atatürk büstü arayışı içindeydik. Mehmet Fatih Atay başkanımla irtibata geçtik. 'Ne gerekiyorsa onu yapalım. Kardeş kent ilan edelim' dedi. Heyeti ile hiçbir sorun yaşamadan bizi kardeş şehir kabul etti. Ayrıca talepte bulunmadan ilçemize kreş yapacaklar. İlçe halkı adına teşekkür ediyorum."

Fındıklı Belediyesi, Fındıklı, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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