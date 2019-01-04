Fındıklı Ziraat Odası Çay Fidesi Üretmeye Başladı

RİZE - Fındıklı
Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilerden gelen talebi dikkate alarak çay fidesi üretimine başladı.
Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy
, yaptığı yazılı açıklamada, ziraat odası güvencesiyle yetiştirilen fidanlar ile çay üretimin desteklenmesi, verimin artırılmasının amaçlandığını belirtti.
Çay tarımına değer kazandıracak önemli bir çalışmaya imza attıklarına vurgu yapan Özsoy, "2017 yılı mayıs ayından bu yana 5 bin metrekarelik alanda fidan ürettik. Çay, bölge çiftçimizin en önemli geçim kaynağı. Çay tohumlarının doğrudan tarlaya ekilmesi durumunda yabancı otlarla mücadele zorlaşıyor ve kemirici hayvanlar tohumlara zarar veriyor. Çiftçilerimiz çay fidesi temin etmek istediklerini belirttiler. Bizler de Fındıklı Ziraat Odası olarak, çiftçimizin talebini bizzat karşılamak için harekete geçtik ve çay fidesi üretmeye başladık." ifadelerini kullandı.
Fidan üretici belgesi almaya hak kazandıklarını ve yaklaşık 2 yıldır bölge iklim yapısına uygun meyve fidanları yetiştirdiklerini de aktaran Özsoy, yalnızca Fındıklı'ya değil Karadeniz Bölgesi
'ne hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydetti.