Fındıklı Ziraat Odasından "Yerli Tohum" Üretme Projesi

Fındıklı
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy
, Doğu Karadeniz
bölgesinde yerli tohum seferberliği başlattıklarını bildirdi.
Özsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz bölgesinde hayata geçirecekleri projelerle kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohumları çoğaltıp yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlattı.
Projenin Fındıklı ile sınırlı olmayacağını vurgulayan Özsoy, " Rize
, Artvin
, Trabzon
, Giresun
ve Ordu
illeri ile tüm ilçelerimiz de dahil, bölgemizdeki çiftçilerimiz el birliği ile başkanlarımız ve odalarımızın aracılığıyla projeyi yapacağız. Bölgedeki tüm ziraat odaları, tarım kooperatifleri ile iletişim halinde olacağız. Bölgede yerel tohumları toplayıp, daha sonra çoğaltıp bölgede çiftçilere sunacağız." dedi.
Özsoy, yerel tohumları toplamaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Dedelerimizin, ninelerimizin eskiden ektiği mısır, fasulye, salatalık, kabak, domates, biber, patlıcan gibi sebze çeşitlerinin kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Fındıklı Ziraat Odasının seraları ve üretim bahçelerinde topladığımız tohumları ekerek çoğaltacağız ve küçük bir yerel tohum bankası oluşturacağız. Bunun için bütün bölge çiftçileriyle iş birliğine ihtiyacımız var. Bölgemizin iklimine, toprağına asırlardır uyum sağlamış en verimli tohumları bulup çoğaltacağız, atalarımızdan kalan mirasla tarım yapacağız."
Oluşacak yerel tohum bankasıyla Doğu Karadeniz bölgesine hizmet vereceklerini dile getiren Özsoy, "Bu sayede yeniden çok çeşitli yerel tohumları bulabileceğimiz tohum bankasıyla bölgeye hizmet verecek bir merkez oluşturacağız. Sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı yapacağımız büyük ortaklıklarla çözebiliriz." diye konuştu.