Fındıklık bahçesinde 441 kök yasa dışı hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Fındıklık bahçesinde 441 kök yasa dışı hint keneviri ele geçirildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında fındıklık bahçesinde yapılan aramalar sonucu 441 kök yasa dışı hint keneviri, 80 gram kenevir tohumu ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında fındıklık bahçesinde yapılan aramalar sonucu 441 kök yasa dışı hint keneviri, 80 gram kenevir tohumu ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekiplerinin suça ve suçlulara yönelik operasyonları kararlı bir şekilde sürdürüyor. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile narkotik timlerinin de katıldığı operasyon sonucunda Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi'nde bir evde ikamet eden E.K. isimli şahsın fındıklık bahçesinde yapılan aramalarda 441 kök yasa dışı Hint keneviri, 80 gram kenevir tohumu ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri E.K'yı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 03:09 Kaynak: İHA
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