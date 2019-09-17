Son Dakika Haberleri: Fındıklık yangını anında müdahale ile söndürüldü
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Fındıklık yangını anında müdahale ile söndürüldü

38 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındıklık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fındıklık yangını anında müdahale ile söndürüldü, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındıklık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Cumayeri ilçesi Yaka Mahallesi yüksek kesimlerinde fındıklık alan içerisinde henüz nedeni belli olmayan yangın meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Cumayeri Belediyesi ile Orman İşletmesi Müdürlüğü ve Düzce Arama Kurtarma Ekipleri bölgeye sevk edildi. Cumayeri Belediyesi ve Orman İşletmesi Müdürlüğünün anında müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. - DÜZCE

Yaka Mahallesi, Cumayeri, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
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