Son Dakika Haberleri: Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldı
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Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldı

1 saat önce

Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldıGİRESUN - Giresun'da girdiği fındık bahçesinde tele takılan ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldı

GİRESUN - Giresun'da girdiği fındık bahçesinde tele takılan ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Keşap ilçesine bağlı Erköy Köyünde girdiği bahçede tele takılan ayıyı vatandaşlar fark etti. Uzun süre telden kurtulmak için mücadele veren ayının yardımına ise Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri koştu.

Ayının takıldığı tel ile mücadelesi ve yetkililer tarafından uyuşturulma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Giresun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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