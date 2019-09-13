Fındıkoğlu, "Merkez Bankası'nın faiz indiriminden mutluluk duyduk"

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Merkez Bankası faiz indirimini değerlendirdi. Fındıkoğlu, Merkez Bankasının faiz indiriminde bulunmasından mutluluk duyduklarını söyledi.



Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının, iş dünyası adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "TCMB Para Politikası Kurulu, Temmuz ayı içerisinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmiş ve bu gelişme iş dünyasını umutlandırmıştı. Gerek ekonomistlerin gerekse iş dünyasının beklentisi faiz indirimlerinin devamının geleceği yöndeydi. Son yapılan açıklamaya göre politika faizi 3,25 baz puan düşürülerek yüzde 16,50 ye indi. Faiz indiriminin devamı, reel sektörün moralini yükselten bir karar oldu. Şimdi sıra bankalarda Faizlerin indirilmesi ve reel sektörün önünün açılması iş dünyamızı cesaretlendirecek ve ülke ekonomimizin hızla gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu gidişata özel sektör bankalarının da destek vererek faiz indirimini gerçekleştirmelerini bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU