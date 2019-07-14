Son Dakika Haberleri: Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları tamamlandı
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Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

1 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmalarının tamamlandığını, ortaya çıkan tablonun ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları tamamlandı, System.String[]
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmalarının tamamlandığını, ortaya çıkan tablonun ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince kamuoyuna açıklanacağını söyledi.
Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayının son haftası itibarıyla FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Fındık Araştırma Enstitüsü, ziraat odaları, ticaret borsaları ve bazı ilgili kurumların temsilcileri ile sürdürülen fındıkta rekolte belirleme çalışmasının tüm illerde tamamlandığını belirtti.
Komisyon üyelerinin aradan geçen yaklaşık 15 günlük süre içinde çok titiz ve hassas bir çalışma ortaya koyduğuna dikkati çeken Soydan, fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmasının rapor haline getirildiğini dile getirdi.
Soydan, rekolte belirleme çalışmasında sadece dolu ve boş çotanak sayımının yapılmadığını anlatarak "Komisyon üyelerince yapılan çalışmada fındıkta hastalık ve zararlılara yönelik de çalışma yapıldı ve bunlar da rapora eklendi." dedi.
Tüm illerin ayrı ayrı rekoltesinin belirlendiğini belirten Soydan, hastalık ve zararlıların da il il tespit edildiğini aktardı.
Özellikle hastalık ve zararlılar noktasında ilerleyen günlerde çiftçilerin bilgilendirileceğini ifade eden Soydan, "Bu konuda hangi adım atılması gerekiyor ve ne gibi tedbirler alınması gerekiyor. Hepsinin yol haritasını belirleyeceğiz." diye konuştu.
Fındıkta 2019 ürünü rekoltesinin ülkeye ve tüm üreticilere hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Soydan, "Tüm üreticilerimizin yüzünün güleceği, alın terinin hakkını alacağı bir sezon diliyoruz. Bu konuda yetkili makamların da üreticilerimizin yanında olacaklarından hiç şüphemiz yok." dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:33 Kaynak: AA
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