Fındıkta 300 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı bekleniyor

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül'de başlayan yeni ihracat döneminin ilk 11 haftasında 122 bin 434 ton fındık ihraç edilerek yaklaşık 789 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.



Sevinç, 2019-2020 fındık ihraç sezonunda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentileri olduğunu belirterek, "Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak." dedi.