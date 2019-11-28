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Fındıkta 300 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı bekleniyor
6 saat önce
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül'de başlayan yeni ihracat döneminin ilk 11 haftasında 122 bin 434 ton fındık ihraç edilerek yaklaşık 789 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül'de başlayan yeni ihracat döneminin ilk 11 haftasında 122 bin 434 ton fındık ihraç edilerek yaklaşık 789 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.
Sevinç, 2019-2020 fındık ihraç sezonunda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentileri olduğunu belirterek, "Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:41
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