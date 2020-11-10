Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili' - Son Dakika

Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'

10.11.2020 15:36
Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili', System.String[]

Bentonit Uzmanı Maden Mühendisi Hamit Tecer, fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolunun "bentonit kili" olduğunu söyledi.

Bentonit Uzmanı Maden Mühendisi Hamit Tecer, fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolunun "bentonit kili" olduğunu söyledi.

Ünye İlçe Ziraat Odası ile Ünye Maden A.Ş.'nin AR-GE çalışması olan "Fındık Tarımında Bentonit Kili" konulu panel gerçekleştirildi. Tarımda maalesef istenen verimin alınamadığını belirten Ünye Maden Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer, "Tüm dünya bentonit kilinin her alanda kullanılması gerektiğine karar kılarken, biz hala kendi bölgemizde çıkan bu ürünü tarım alanlarımızda kullanmıyoruz. Eski gelenekleri sürdürmeye çalışıyoruz ancak onu da tam yapamıyoruz. Mesela bizim bölge fındık diyarı, fındıkta en büyük tehlike aflatoksin. Peki, biz bundan kurtulmak için ne yapıyoruz? İşte bundan kurtulmanın en bilimsel yolu bentonit kili. Burada denediğimiz bahçelerimiz var ve güzel sonuçlar aldık. İnsan sağlığına iyi gelen bentonit niye bizim tarım arazilerimize iyi gelmesin? Bununla alakalı ziraat odamızla ve ziraat mühendislerimizle birlikte bahçelerimizde çalışmalar yaparak verim aldık. Bu çalışmalarımız sadece fındık mahsulüne yönelik değil tüm tarım alanlarında kullanılan bir yöntem. Seracılıkta artık vazgeçilmezdir. Her hafta seralarda zirai ilaçlamalar yapılırken artık bu bentonit sayesinde ayda bir yapılmaya başlandı" dedi.

"Toprak anayı küstürmeyelim" diyen Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Toprağa devamlı zirai ilaçlar atarak küstürmeye başladık. İçinde yaşayan canlılar bile artık yok olmaya başladı. Her şey ilaçla düzelir, ilaçla yok olur diyerek toprağın verimini düşürdük. Eskiden büyüklerimiz çamaşırlarını bile bu kil ile yıkarlardı. Peki, şimdi biz elimizde bulunan bu en değerli bentonit kilini kullanmak için neyi bekliyoruz? Hamit Tecer Bey'in önderliğinde tarımda bir ivme yakalayalım istedik ve birlikte örnek bahçeler yaptık" diye konuştu.

Panele ayrıca Ziraat Mühendisi Hakan Gün, Maden Mühendisi Anıl Alp, Perşembe Ziraat Odası Ziraat mühendisleri ve vatandaşlar katıldı. Panel sonrasında örnek bahçeye gidilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek örnekler gösterildi. - ORDU

Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'
Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'
Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'
Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'

Ziraat Odası, Fındık, Tarım, Maden, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu         
15:48
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu         
14:38
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti         
14:08
Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak         
13:57
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp         
12:29
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu         
11:49
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş         
10:40
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 16:06:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei