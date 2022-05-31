Fındıkta alan bazlı gelir desteği için "ÇKS güncellemesi yaptırın" çağrısı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındıkta alan bazlı gelir desteğinden yararlanmak için 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) yapılacak güncelleme başvurularının 30 Haziran'da sona ereceği bildirildi.

Yığılca Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Yılgın, yaptığı açıklamada, fındıkta alan bazlı gelir desteğinin kesintisiz devam ettiğini anımsattı.

ÇKS işlemini yaptırmayan üreticilerin desteklemeden yararlanamayacağının altını çizen Yılgın, "ÇKS Yönetmeliğinde 2023 yılı başvuruları için son tarih 30 Haziran olarak belirlenmiştir. Üreticilerimizin olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklemeden, Ziraat Odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgelerle İl Tarım ve İlçe Müdürlüklerine bir an önce başvurmaları kendi yararlarınadır." ifadelerini kullandı.

Yılgın, dosya işlemlerinin hafta içi 8.30-18.30, cumartesi günü ise 09.00-16.00 saatlerinde yaptırılabileceğini belirterek, "İlaç, tohum ve gübre satışları da devam ediyor. Fındık kurdu ilaçlama mevsimi başlamış olup arıların zarar görmemesi için arıcıların arılarını uygun yere götürmeleri gerekmektedir." tavsiyesinde bulundu.