Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesi
19 dakika önce
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği ödemelerinin mart ayının son haftasında yapılacağını bildirdi.
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk
, fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği ödemelerinin mart ayının son haftasında yapılacağını bildirdi.
Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 2009 yılında başlatıldığını anımsattı.
Geçen yıl toplam 77 bin 221 üreticiye 164 milyon lira fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapıldığını belirten Öztürk, 2018 yılında ise bu rakamın 179 milyon 527 bin lira olarak gerçekleşeceğini ifade etti.
Ödemelerin mart ayının son haftasında çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını kaydeden Öztürk, şunları aktardı:
"Toplamda 171 bin 883 çiftçimize 192 milyon 204 bin 706 lira ödeme yapacağız. Bu ödemelerin 179 milyon 527 bin 145 lirası fındık üreticilerimize, 12 milyon 660 bin 540 lirası hayvancılık yapan üreticimize ve 17 bin 22 lirası da su ürünleri üreticilerimize yapacağız. Yapılacak ödemelerin, bütün tarım üreticilerimize ve Giresun'a şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da
Emekli Eğitim Görevlisi, 15 Yıldır Dağlarda Taş Arıyor
Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı