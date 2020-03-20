Fındıkta alan bazlı gelir desteği üreticileri sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fındıkta alan bazlı gelir desteği üreticileri sevindirdi - Son Dakika Ekonomi

Fındıkta alan bazlı gelir desteği üreticileri sevindirdi

10 dakika önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edilen dönemde ödenmeye başlanan fındıkta, alan bazlı gelir desteğinin üreticilere can suyu olduğunu belirtti.

Fındıkta alan bazlı gelir desteği üreticileri sevindirdi, System.String[]

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edilen dönemde ödenmeye başlanan fındıkta, alan bazlı gelir desteğinin üreticilere can suyu olduğunu belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin banka hesaplarına yatırılmaya başlanan alan bazlı gelir desteği ödemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Karan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını ile ulusal mücadele edilirken fındık üreticisi bir kez daha unutulmadı ve ekonomik olarak can suyu verildi. Giresun'da il genelinde 77 bin civarında fındık üreticisine yaklaşık 164 milyon lira ödeme yapılacak. Bu da vatandaşlarımıza, ilimize önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."

Karan, ayrıca çiftçilerden yeni tip koronavirüs mücadelesiyle ilgili alınan tedbirlere uymalarını ve zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:30 Kaynak: AA

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