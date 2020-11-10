Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi - Son Dakika

Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi

10.11.2020 12:04

- Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi Başkan Güral: "Önümüzdeki nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı ve Samsun 19 Mayıs Tarımsal Fındık Üreticileri Birliği...

- Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi

Başkan Güral:

"Önümüzdeki nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir

SAMSUN - Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı ve Samsun 19 Mayıs Tarımsal Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, "Önümüzdeki nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir" dedi.

Fındık ve ceviz alanlarını gezen Başkan Alaattin Gülal, üreticilerle sohbet ederek gündemi değerlendirdi. Başkan Gülal, "Geçtiğimiz yıllara göre ceviz ve fındıktaki rekolte ciddi manada düşük. Geçtiğimiz yıl 700 bin ton civarında olan fındık, bu yıl 500 bin ton civarında. Rekolte tahminleri tamamen alt üst oldu. Son yılların en sıcak mevsimi geçti. Cevizde üretim yarı yarıya düştü. Ceviz ülkemizde ve dünya için önemli bir faktör. Dünya ihtiyacını karşılayacak ceviz ve fındığın olmadığı açıkça görünmektedir. Devletimizin açıklamış olduğu fındıktaki fiyat gayet iyi. Ancak son dönemlerde uluslararası piyasada dolar ve euronun artışı ile açıklanan 22 liralık fiyatın bugün Türk Lirası bazında 27 lira, 28 lira olması gerekli. 25 liraya çıkan fiyatlar son dönemlerde 23 liraya gerilemiş durumda. Avrupa piyasasındaki bazı alıcıların ülkemizdeki küçük esnafı, fabrikacı, çiftçimizi fiyatta baskı altına alması gibi bir izlenim oldu. Tabii ki bu durumda çiftçimiz de küçük esnafımız da bu paniğe kapılmadı. Fiyatlar kademeli olarak yukarıya doğru çıktı" diye konuştu.

Türkiye'nin 2019 yılında yaklaşık 103 bin ton ceviz ithal ettiğini belirten Gülal, "Bu yıl da bu rekolteyle baktığımızda 100 bin tonun üzerinde ithal yapacağımız gözükmekte. Biz bu cevizi ithal ettiğimizde mamul haline çevirip ihracat yapıyoruz. Tamamını içi piyasada tüketmiyoruz. Fındıkta da tekrar mamul hale getirip ihracat yapıyoruz. Fındığı kabuklu olarak da ihraç ediyoruz. Daha çokta fabrikalarda kırılarak, kavrularak işlenmiş olarak da ihraç ediyoruz. Dünyadaki fındık ve ceviz üretimine baktığımızda önümüzdeki hasat dönemine kadar her iki üründe de stokta ürün kalması şu an için ön görülmemektedir. Bazı kişiler veya taraflar tarafından 'çok yüksek rekolte var' gibi algılarla çiftçiyi ya da küçük esnafı baskı altına almaya çalışanlar var. Bizim de öngörülerimiz bize şunu gösteriyor: Bu baskı altına aldıkları fiyatı fındık ve cevizde üstünde bir fiyat önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağı bariz bir şekilde görülmektedir. Ülkenin menfaatleri dışında hareket eden kişiler tarafından yurt dışında fındık ve cevizin üretiminin yüksel olduğu algıları oluşturulmakta. Dünyadaki fındığın yüzde 70'ini biz üretiyorsak, biz de 500 bin ton fındık varsa diğer ülkelerde ne kadar fındık var bunun hesabını yapmalı. Bu önümüzde ki Nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir. Geriye bakıp döndüğümüzde bugüne kadar söylediğimiz hiçbir sözümüzde yanılmadığımızı gördük. Bu konuda da yanılmayacağız. Özgüvenli olmak lazım" şeklinde konuştu.

Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi
Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi
Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi
Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi

Türkiye, Samsun, Avrupa, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu
Filistin başmüzakerecisi Saeb Erekat İsrail hastanesinde koronavirüsten hayatını kaybetti Filistin başmüzakerecisi Saeb Erekat İsrail hastanesinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz         
12:04
L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı         
11:59
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı         
10:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 13:19:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei