Fındıkta budama ve dikim konusunda üreticiler bilgilendirildi - Son Dakika

Trabzon'da fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi kapsamında düzenlediği 3 günlük eğitim ve bilgilendirme programının açılışı, Araklı ilçesine bağlı Yiğitözü Mahallesinde gerçekleştirildi.

Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin'in uygulamalı olarak verdiği eğitim ve bilgilendirme çalışmasına, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Araklı Ziraat Odası Meclis Başkanı Salih Ergül, Subaşı Mahallesi Muhtarı İlyas Keskin ile 40 fındık üreticisi katıldı.

TTB Meclis Başkanı Arslantürk, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da birim alandan elde edilen fındık miktarının ortalamasının 70-80 kilogram civarında olduğunu belirterek, "Verim ile kaliteyi artırarak daha çok üretip, daha çok satıp, daha çok döviz kazanmalıyız. Bunun için bahçelere önem vermeliyiz." ifadesini kullandı.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Ergan ise yeni dikim sistemlerini teşvik ederek yaşlı bahçelerin sökümünü sağlamaya çalıştıklarını, aralık ayında üreticilere fidan dağıtımı yaparak bu alanda teşviği sürdüreceklerini kaydetti.