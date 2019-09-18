Son Dakika Haberleri: "Fındıkta çiftçiyi mağdur edecek hiçbir etken yok"
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"Fındıkta çiftçiyi mağdur edecek hiçbir etken yok"

1 saat önce

Türkiye Meyve Üreticileri Birliği Genel Başkanı Alaattin Gülal, "Tedirginlik üretecek, çiftçiyi mağdur edecek hiçbir etken yok, fındık üreticisi rahat olsun." dedi.

Türkiye Meyve Üreticileri Birliği Genel Başkanı Alaattin Gülal, "Tedirginlik üretecek, çiftçiyi mağdur edecek hiçbir etken yok, fındık üreticisi rahat olsun." dedi.

Gülal, AA muhabirine yaptığı açıklama da, bu yıl fındıkta 700 bin ton rekolte gerçekleştiğini söyledi.

Devletin destek vermesiyle kötümser bir tablo meydana gelmediğini belirten Gülal, "50 randımanlı fındığın kilogramı Toprak Mahsulleri Ofisinde 16 lira. Sektörde piyasada yoğun bir satış oldu. Okulların açılmasıyla sektöre yüklenme meydana geldi." diye konuştu.

Fındık fiyatlarında panik yapacak bir durum bulunmadığına işaret eden Gülal, "Geçen yıla göre bu yıl fındık piyasası çok daha güçlü. Devletin bu işin içinde olması, uluslararası alanda daha güçlü olmamızı sağladı. Devletimiz fındık sektörüne darbe vurmak isteyenlere darbe vurarak piyasaları rahatlattı." diye konuştu.

Fındık sektöründe tedirginlik yaratacak, tehlikeli olacak hiçbir şey olmadığını vurgulayan Gülal, "2005 yılından bu yana sektördeyim. Türkiye'nin fındıkla ilgili tüm bölgelerinde bilgi sahibiyim. Tedirginlik üretecek, çiftçiyi mağdur edecek hiçbir etken yok, fındık üreticisi rahat olsun." ifadesini kullandı.

fındık fiyatları, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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