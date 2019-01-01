Son Dakika Haberleri: Fındıkta Çinko Eksikliği Araştırılıyor

Fındıkta Çinko Eksikliği Araştırılıyor

39 dakika önce

Türkiye'de en çok fındık üretiminin yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındık arazilerinde çinko eksikliğinin verim ve kaliteyi nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Fındıkta Çinko Eksikliği Araştırılıyor, System.String[]
Türkiye'de en çok fındık üretiminin yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındık arazilerinde çinko eksikliğinin verim ve kaliteyi nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Karadeniz Fındık İhracatçılar Birliği ile Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan araştırma projesinde fındıkta çinko eksikliğinin giderilmesinde en uygun gübre dozu ve uygulama yönteminin belirlenmesi ve boş meyve oranının azalması üzerine etkileri belirlenecek.

Bu konuda hazırlanan raporda şu görüşlere yer verildi: "Çinko, bitkilerin gelişebilmesi için mutlak gerekli mikro besin elementlerinden birisidir. Fındık tarımı açısından değerlendirildiğinde, toprakta çinko yetersiz olduğunda ürün verimi olumsuz etkilenmektedir. Ancak, Karadeniz Bölgesinde fındığın beslenme durumu ve besin ihtiyaçları tam olarak bilinmediğinden, fındık bitkisinin gübrelenmesi ya geleneksel yöntemlere ya da alışkanlıklara bağlı olarak, eksik veya fazla yapılmaktadır. Bu çerçevede, fındıkta önemli oranda boş meyve oluşumuna ve kalite kaybına yol açtığı düşünülen çinko eksikliğinin giderilmesinde en uygun gübre dozu ve uygulama yönteminin belirlenmesi ve boş meyve oranının azalması üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü işbirliğinde bir araştırma projesi gerçekleştirilmektedir. Bu proje kapsamında, Ordu ilinde toprakta Çinko noksanlığı bulunan bahçelerde, iki yıl süre ile çinkolu gübrelerin fındıkta verim ve randımanı üzerine olan etkileri tespit edilecektir. Böylece, fındıkta boş meyve oluşumunu önlemeye yönelik uygun Çinko dozu ve uygulama yöntemi belirlenmiş olacaktır." - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi, Ordu, Karadeniz, Ekonomi
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