Fındıkta çocuk işçiliği önlenecek

Düzce Valiliği, yaklaşan fındık toplama sezonu öncesi her yıl hasat zamanına göre farklı bölgelere göç eden mevsimlik işçilerin çalışma ve hayatlarını devam ettirme koşullarının iyileştirilmesi, kötü şartlardaki çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Düzce Valiliği, yaklaşan fındık toplama sezonu öncesi her yıl hasat zamanına göre farklı bölgelere göç eden mevsimlik işçilerin çalışma ve hayatlarını devam ettirme koşullarının iyileştirilmesi, kötü şartlardaki çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik toplantı salonunda Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında fındıkta mevsimlik tarım işçilerinin koşullarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi amacı ile toplantı düzenlendiği bildirildi.

Çalışma Bakanlığı öncülüğünde İŞKUR sekretaryalığında Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi'nin (METİP) ülke genelinde uygulandığı belirtilen açıklamada, kente çalışmak üzere fındık hasadı zamanında gelen mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları, barınma, çocuklarının eğitimi ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma grubu oluşturulduğu belirtildi.

Mevsimlik tarım işçilerinin barınma, iş görecekleri tarım alanlarına taşınma, çocukların eğitim ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılacak çalışmalarının bir plan dahilinde gerçekleştirilmesi, paydaş kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluk alanlarındaki görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi ve yapılacak bu çalışmaların projenin amacına uygun şekilde tamamlanması hedeflendiği vurgulana açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimize 2018 fındık sezonunda mevsimlik fındık işçisi olarak 12 bin civarında kişi gelmiş ve bunların 2 bininin 16 yaşından küçük çocuklardan oluştuğu görülmüştür. Bu yıl fındık rekoltesinin yüksek olması da dikkate alındığında bu sayıda en az yüzde 10-15 dolaylarında bir artış olacağı beklenmektedir.



16 yaşından küçük çocukların tarım işçisi olarak çalıştırılmasının önlenerek; akademik, sportif, kültürel olarak hazırlanan karma bir eğitim programına 2018 yılında yapıldığı gibi dahil edilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla kurulan eğitim merkezlerinde çocuklara akademik eğitim yanında sosyal, sportif ve kültürel alanlarda faaliyetler düzenlenecektir. Ayrıca işçilerin çalışacakları tarım alanlarına konaklama yerlerinden taşınması sürecinin başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilerek, tehlike arz edecek, risk oluşturacak şekilde tarım araçlarıyla işçilerin taşınmasının önüne geçilecektir. Bu konuda yapılan denetim ve kontroller arttırılacaktır. "

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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