Son Dakika Haberleri: Fındıkta düşük ücret tepkisi
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Fındıkta düşük ücret tepkisi

2 saat önce

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, piyasada fındığın tüccar tarafından 14 liraya alındığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Fındıkta düşük ücret tepkisi, System.String[]

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, piyasada fındığın tüccar tarafından 14 liraya alındığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Terme'de yaşanan sel felaketinden sonra üreticinin elinde fındık kalmadığını dile getirdi.

"İlçemizde 23-24 Ağustos tarihlerinde yaşanan sel felaketinden sonra pek çok üreticimizin fındığı sel suları ile aktı ya da fındık bahçeleri heyelan nedeniyle kayboldu." diyen Ergün, şunları dile getirdi:

"Terme'de üreticimizin fındık yönünden büyük zararı var. Buna ek olarak bir de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 50 randıman fındığı 16,5 lira olarak açıklamasına rağmen piyasada 52 randıman fındığı tüccar 14 liradan alıyor ve gün geçtikçe fiyat düşüyor. Kış aylarında patates fiyatlarının yükselmesi ile Cumhurbaşkanımız konuya el atmıştı ve yüksek fiyattan patates satanlara cezai işlem yapılarak, iş yerlerine mühür vurulmuştu. Fındığa şimdi sahip çıkılmalı ve düşük ücretle fındık alanlar hakkında işlem yapılmalıdır."

Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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