"Fındıkta Eğitimle Daha Çok Üretiyoruz" toplantısı

Alaplı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliğinde "Fındıkta Eğitimle Daha Çok Üretiyoruz" konulu toplantı düzenlendi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz, Alaplı Belediyesi Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılara bilgilendirdi.

Karadeniz, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık üretiminde dünyada şu an Türkiye'nin lider ülke konumunda olduğunu söyledi.

"Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye olarak biz üretiyoruz." diyen Karadeniz, "Ancak, her geçen gün aleyhimize gidiyor. Çünkü, üretici ülkeler her geçen gün fındık üretim alanlarını genişletiyorlar. Bugün Azerbaycan, Gürcistan, Şili, Güney Afrika gibi ülkeler fındık dikim alanlarını genişletiyorlar. İtalya'da 69 bin hektar alan günden güne genişliyor. Yine Balkan ülkeleri, Amerika, Yeni Zelanda ülkeleri, hatta Çin bile fındık dikim alanlarını genişletiyor." diye konuştu.

Türkiye'de fındık üretim alanlarının 710 bin hektar ve orman alanına dayanmış durumda olduğuna dikkati çeken Karadeniz, "Batı tarım alanlarının dönüşmeye başlamasıyla birlikte son sınırlara gelmiş durumda. Alanı büyütemeyeceğimize göre birim alandan daha fazla ürün almamız gerekiyor. Birim alandan daha fazla üretim almamız için başta bakım ve yeni teknikleri uygulamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek gövdeli, aşılı fındıklarla üretime devam etmeliyiz"

Karadeniz, Avrupa'da 30-40 yıl önce ocak dikim yönteminden vazgeçildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Tek gövdeli, aşılı fındıklarla üretime devam etmeliyiz. Ama bu dönüşüm tabii ki çok hızlı olmayacak. Ama en azından bahçelerdeki kültürel uygulamaları tekniğe uygun şekle dönüştürebilirsek, birim alandan daha fazla ürün alarak dünya üretiminin yüzde 70'ini elimizde muhafaza edebiliriz. Onun için iyi bir gübreleme, iyi bir budama ve mutlaka sulama gibi teknik desteklerle bu üretimi elimizde tutmamız gerekiyor. Bugün bizde dönümde ortalama 95 kilogram fındık verimi alırken, bu rakam Avrupa ülkelerinde 400-500 kilogram. Hatta İspanya bir dönümden 600 kilogram fındık verimi alıyor. Fındıkta, verimi ve kaliteyi artırmak için gerekli teknikler uygulanırsa, bir dönüm fındık bahçesinden 1 ton fındık verimi almak mümkün olabilir."