Fındıkta "erken hasat" uyarısı

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta erken hasat konusunda üreticileri uyardı.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta erken hasat konusunda üreticileri uyardı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ana geçim kaynağı olan ve ülke ekonomisine 2-3 milyar dolar döviz girdisi sağlayan fındığın hasat zamanının yaklaştığına işaret etti.

Bölge ve ülke adına oldukça önem arz eden fındığın erken hasadından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, fındık çeşitlerinin hepsinin aynı anda olgunlaşmadığını bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı hasat olgunluğuna geldiğinde toplanması gerektiğini söyledi.

Fındıkta hasat olgunluğu kriterlerine değinen Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Zurufların iyice sararıp kızarmaları, fındık danelerinin zuruf içinde oynamaya başlaması, sert meyve kabuğunun kendine has sertlik ve tadını alması, kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine dönüşmesi hallerinde fındık hasadı yapılabilir."

Yılmaz, hasat olgunluğuna gelmeden toplanan fındıklarda meydana gelen olumsuzluklar hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Fındıkta erken hasat ciddi ürün kayıplarına neden olmakta, başta aflatoksin olmak üzere ürünün kalitesini de bozan sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca fındıklar, kurutulduktan sonra dıştaki sert meyve kabukları kendilerine has renklerini alamazlar ve donuk renkli olurlar. İç tam olarak kabuğu doldurmaz, halk arasında 'bezik' tabir edilen buruşuk iç oranı artar, bu ise randıman ve ürün miktarını düşürür. Fındık çeşitleri kendine has sertlik, lezzet ve tada ulaşamaz. Tat yavanlaşır, meyve kalitesi düşer."

Fındıkta en iyi hasat şeklinin tam olgunluğa gelen fındıkların, dalları silkelemek suretiyle dökerek yerden toplanması olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Fakat ilimizde bu tür uygulama yaygın değildir. Bu şekilde hasat edilen fındıkların, randıman ve kalitesi yüksek olduğu gibi dallar ve sürgünler ile gelecek yılın mahsulünü oluşturacak tomurcuklar da zarar görmemektedir." dedi.

Yılmaz, üreticilerin, kurulacak komisyonun üyelerince belirlenecek hasat tarihlerine uymaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

