Son Dakika Haberleri: Fındıkta fiyat beklentisi
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Fındıkta fiyat beklentisi

1 saat önce

Karadenizli fındık üreticileri, sezon başlamadan önce bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta fiyatın açıklanmasını bekliyor.

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Karadenizli fındık üreticileri, sezon başlamadan önce bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta fiyatın açıklanmasını bekliyor.
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticileri memnun edecek bir rakamın açıklanmasını beklediklerini söyledi.
Başaran, üreticilerin fındık fiyatının kilogramının 15 liranın üstünde olmasını istediklerini aktararak, "Hasat öncesi fındık fiyatının açıklanmasını istiyoruz." dedi.
Fındık üreticilerine bahçelerine gitmeleri konusunda uyarıda bulunan Başaran, "Külleme, maddi ve ürün anlamında zarar veren bir hastalık. Bu sene az görülmekle birlikte çiftçilerimizin uyanık olması gerekir. Bahçelerini sık sık ziyaret etmeleri ve külleme varsa önlem almaları gerekir. Fındık hasadına daha var. Yaklaşık 3,5 ay daha var. Amerikan beyaz kelebeği ayrı bir sıkıntı. Bir başka konu kahverengi kokarca. Tüm bunlar önümüzdeki süreçte bize kayıp olarak geri gelecek. Bu kaybı en aza indirmek için de çiftçilerimizin özellikle bahçelerinde olmaları ve müdahaleleri zamanında yapmaları gerekir." diye konuştu.
Başaran, Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımı yapmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:58 Kaynak: AA
Akçakoca, Güncel
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