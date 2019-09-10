Fındıkta fiyat spekülasyonu!
46 dakika önce
TMO'nun ödeme yapmadığı yalanını yayan bazı kesimler üreticinin elindeki fındığı 13.5 liradan kapatmaya başladı.
TMO'nun ödeme yapmadığı yalanını yayan bazı kesimler üreticinin elindeki fındığı 13.5 liradan kapatmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:05
Bakan Albayrak'ın toplantılara katılmadığı iddia edildi! Yeni kabinede yer almayacak mı? Polis ekipleri, vatandaşın fark ettiği kaya parçasının başında 3 gün nöbet tuttu İnsan yüzlü buzağı, görenleri hayrete düşürüyor