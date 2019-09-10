Son Dakika Haberleri: Fındıkta fiyat spekülasyonu!
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Fındıkta fiyat spekülasyonu!

46 dakika önce

TMO'nun ödeme yapmadığı yalanını yayan bazı kesimler üreticinin elindeki fındığı 13.5 liradan kapatmaya başladı.

Fındıkta fiyat spekülasyonu!, System.String[]

TMO'nun ödeme yapmadığı yalanını yayan bazı kesimler üreticinin elindeki fındığı 13.5 liradan kapatmaya başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:05 
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