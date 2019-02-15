Fındıkta Hastalık ve Zararlılarla Mücadele

Trabzon Ticaret Borsası, fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için hastalıklar mücadele konusunda toplantı düzenledi.

Trabzon Ticaret Borsası, fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için hastalıklar mücadele konusunda toplantı düzenledi.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, fındığın en önemli ihracat kaynaklarından birisi olduğunu belirterek, "Bundan dolayı fındık dış ticaret hacmimizde önemli yer tutuyor. Fındıkta meydana gelen bu tür zararlı olaylara karşı önleyici her türlü tedbiri almaya yönelik çalışmalar yapacağız." dedi.



Konuşmaların ardından fındık bahçelerinde verim ve kaliteyi düşüren kahverengi kokarca böceği ile mücadele yöntemleri değerlendirildi.



Toplantıya, Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gübay ve Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren ticaret borsası ve ziraat odası yetkilileri katıldı.

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