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Fındıkta ihracat artıyor

6 saat önce

KARADENİZ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık ihracatında bir önceki sezona göre miktar bazında yüzde 72, değer bazında ise yüzde 106 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Fındıkta ihracat artıyor, System.String[]

KARADENİZ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık ihracatında bir önceki sezona göre miktar bazında yüzde 72, değer bazında ise yüzde 106 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül'de başlayan fındık ihracat sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fındık ihracatının rekor kırmaya devam ettiği 2019-2020 sezonunda ekim ayı sonu itibariyle 99 bin 891 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiğini kaydeden Sevinç, bu ihracat karşılığında ise 641,9 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını ifade etti. Sevinç, "Bu rakamlar bir önceki sezon rakamları ile mukayese edildiğinde miktar bazında yüzde 72, değer bazında ise yüzde 106 artış gerçekleşti. Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracat da artarak devam ediyor. Yeni ihracat sezonunun ilk 2 ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ne fındık ihracatı yüzde 153 oranında artış göstererek, 4 bin 117 ton seviyesine ulaştı" dedi.2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Çin Halk Cumhuriyeti'ne 9 bin 55 ton seviyesinde ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Sevinç, "Bu bir rekordur ve 2019 yılının rekor seviyede bir ihracatla kapanacağı da kesinleşti. Yakın gelecekte Çin Halk Cumhuriyeti'nin Almanya ve İtalya'nın arkasından 3'üncü sıraya yerleşeceğinin emareleri görülmeye başlandı. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak ülkemiz fındık kalitesi ve tedarikinde sıkıntılar yaşanmaması için ilgili paydaşlar nezdinde gerekli önlem ve politikaların ivedilikle geliştirilmesi gerekir" diye konuştu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Karadeniz, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:07 Kaynak: DHA
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