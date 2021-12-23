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FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT - Son Dakika

FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT

23.12.2021 10:17

TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu ve geçen yıl 292 bin 440 ton ihracatı karşılığında, 2 milyar 10 milyon 787 bin dolar gelir elde ettiği fındıkta bu sene de sezon hızlı başladı.

TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu ve geçen yıl 292 bin 440 ton ihracatı karşılığında, 2 milyar 10 milyon 787 bin dolar gelir elde ettiği fındıkta bu sene de sezon hızlı başladı. İlk çeyrekte 140 bin ton ihracat rakamına ulaşılan fındıkta, toplam 351 bin ton ihracat hedefleniyor.

Türkiye'nin değerlerinden fındıkta, 1 Eylül'de ihracat sezonu başladı. Geçen yıl 292 bin 440 ton ihracatı karşılığında, 2 milyar 10 milyon 787 bin dolar gelir elde edilen fındıkta bu senenin ihracat sezonunun ilk çeyreğinde, 140 bin ton ihracat rakamına ulaşıldı. 343 bin tonla tarihin en fazla ihracatının yapıldığı 2019-2020 döneminin rekoru kırılarak, 351 bin tonun üzerinde ihracat rakamı hedefleniyor.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındıkta yeni ihracat rekoruna yakın olduklarını söyleyerek, "1 Eylül'de başlayan ihracat sezonunda 140 bin ton iç fındığa ulaşmış olduk. Bundan sonrasında 2019 mahsulünde olan 343 bin tonluk iç fındık ihracatının üzerine yeni bir rekor kırma olasılığımız var. Beklentimiz 351 ton civarında iç fındık ihracatı. 740 bin hektarlık alanda üretim yapılıyor. Dünyada bu kadar alanda en az verim yapabilen ülke konumundayız. Ortalama üretimimiz 100 kilonun altında. Bu alanda üretim ve kaliteyi arttırma çalışmaları yapılıyor. Eğer üretimi artırırsak 400-500 bin ton iç fındık ihraç hedeflerimize de ulaşmamız mümkün olacak. Daha önce koymuş olduğumuz 5 milyar dolarlık ihracat hedefine de bu sayede yaklaşmış oluruz? diye konuştu.

Üretimde sürdürülebilirliğin önemine değinen Arslantürk, 'Son 3 yıldır yaptığımız ihracata göre üretim artarsa dünya genelindeki tüketim de artıyor. Geçen yıl 2 milyar dolar olan döviz girdisinin bu yıl 2 milyar 100 milyon dolara ulaşacağını düşünüyoruz. Bu ürünün yüzde 90'ı ihraç ürünü olarak dolar bazında satılıyor. Bizim mutlak suretle hem üretimde sürdürülebilirliği sağmamamız gerekiyor hem de fiyatta kalıcı bir politikamız olması lazım ki hedeflerimize daha hızlı ulaşabilelim' dedi.

FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT
FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT
FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT
FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT
FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT
FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT
FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT
FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT

Türkiye, İhracat, Eylül, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT - Son Dakika


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SON DAKİKA: FINDIKTA İLK ÇEYREKTE 140 BİN TON İHRACAT - Son Dakika
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