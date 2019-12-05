Fındıkta Kahverengi Kokarca ile mücadele için İstanbul'da toplandılar

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giren ve hızlı bir şekilde ilerleyen kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele için başlatılan çalışmalara İstanbul'da yapılan toplantı ile devam edildi.



Ulusal Fındık Konseyi'nin (UFK) koordinasyonunda, Trabzon Ticaret Borsası tarafından Aralık 2018 ve Ocak 2019'da ulusal düzeyde yapılan toplantıların ardından oluşturulan komite bir araya gelerek durum değerlendirmesi ve faaliyet takvimi yaptı.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Tuncer başkanlığında oluşturulan icra komitesinin üyeleri UFK Başkanı Sebahattin Arslantürk, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sabır ve Ferrero Değerli Tarım Uygulamaları Ziraai İşler Müdürü Gökhan Arıkoğlu'nun katıldığı toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar ile kahverengi kokarcanın görülme sıklığının tespiti ile ilgili elde edilen rakamlar değerlendirildi.



İcra komitesi Başkanı Prof. Dr. Tuncer, "ABD, Gürcistan başta olmak üzere birçok ülkede bu zararlı ile yapılan mücadelede zorluklar yaşanıyor. Özellikle bu zararlıyı ortadan kaldıran bir başka böcek ile yapacağımız mücadele için gereken alt yapıyı da acilen kurmamız gerekiyor. Bunun için önceliği biyolojik mücadeleye veriyoruz. Bu konuda bazı aksaklıklar ve eksiklik yaşanıyor. Bunların acilen giderilmesi için çok hızlı hareket etmeliyiz" dedi.



İcra komitesi tarafından konu ile ilgili üst düzeydeki görüşmelerin sıklaştırılması yönünde karar alındı. Sadece fındığa değil tüm tarım ürünlerine ve doğaya zararı büyük olan kahverengi kokarca ile ilgili olarak 28-29 Ocak 2020 tarihlerinde konunun uluslararası düzeydeki uzmanları ile birlikte Türkiye'deki teknik elemanlarının da katılacağı geniş kapsamlı toplantının yapılması da karara bağlandı. - TRABZON