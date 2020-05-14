Fındıkta kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele uyarısı

Giresun Ticaret Borsası, fındık üreticilerini kahverengi kokarca zararlısına karşı zirai mücadele konusunda uyardı.

Borsanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kahverengi kokarca zararlısının fındıkta büyük tehlike haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, bitki özsuyunu emerek beslenen, boş ve buruşuk meyve oluşumu ile lekeli (urlu) zarara yol açan kahverengi kokarcanın, fındıkta yüzde 80 zarar yapma potansiyeline sahip olduğuna işaret edildi.

Erginlerin uçma kapasitesinin yüksek olduğu, yayılımının birçok istilacı türe göre daha büyük risk taşıdığı için mutlaka mücadele yapılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Doğadaki kışlamış erginlere karşı mayıs ortasından itibaren haziran sonu, nimf ve yeni nesil erginlere karşı temmuz başı olduğu dönemlerde yüzey ve yeşil akşam ilaçlama şeklinde ruhsatlı ilaçlar kullanılarak yapılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, fındıkta önemli sorun teşkil eden külleme hastalığı ile mücadelenin de sürdürülmesi gerektiği bildirildi.