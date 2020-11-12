Fındıkta kışlık bakım verim ve kalitenin artmasını sağlıyor - Son Dakika

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerini, verim ve kaliteyi artırmak için bahçelerinde kışlık bakıma önem vermeleri konusunda uyardı.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın hem ülke hem de bölge açısından son derece önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini ve tarım ihracatının yaklaşık yüzde 10'unun fındıktan sağlandığını belirten Soydan, üretilen fındığın yüzde 80'inin ihraç edildiğini aktardı.

Soydan, fındıkta bakım ve kalitenin artması için kışlık bakımının önemine işaret ederek, "Üreticilerimiz kışlık bakımlarını zamanında ve yeterince yapmaları durumunda artan üretimle kazançları da artmış olacak. Üreticinin yanı sıra bu durumdan ülke de kazançlı çıkacak. Özellikle fındığın bahar ayına daha güçlü çıkması için kışlık bakımı öneriyoruz." dedi.

Fındıkta bu ay içerisinde özellikle toprak analizine göre gübreleme, dip temizliği, kireçleme, dal budaması ve hastalıklara karşı ilaçlamanın, tekniklerine uygun şekilde yapılmasını isteyen Soydan, kışlık bakım konusunda üreticilerin, ziraat odaları ile Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerine giderek uzman ekiplerden bilgi alabileceklerini kaydetti.

Soydan, son yıllarda fındıkta fiyat istikrarının sağlandığını ve TMO aracılığıyla müdahale alımlarının yapılmasıyla üreticilerin yeniden bahçesine girerek bakımlarını daha düzgün yapmaya özen gösterdiğini ifade ederek, "Şu anda üreticilerimiz dekardaki verimini artırmak için ellerinden geleni yapıyor. Böyle olunca fındığımız kaliteli ve verim de oldukça yüksek oluyor." dedi.

Kasım ayının kışlık bakım için en iyi fırsat olduğuna dikkati çeken Soydan, havaların da müsaade ettiği sürece üreticilere kışlık bakımlarını sürdürmelerini tavsiye etti.

"Doğru bakımla az yerden çok fındık üretmek mümkün"

Soydan, kış öncesi yapılacak bahçe bakımının, üretime ciddi şekilde katkı sunduğunun altını çizerek, "Dekara 80-90 kilogram alınan bahçelerimizde, bakımların yeterli yapılması durumunda bu rakam 150 kilograma kadar çıkmaktadır. Doğru bakımla az yerden çok fındık üretmek son derece mümkündür." diye konuştu.

Türk fındığının kalite yönünden dünyada henüz rakibinin olmadığını vurgulayan Soydan, şunları kaydetti:

"Ancak bizim bu kaliteyi daima daha da yukarılara çıkarmamız lazım. Özellikle fiyat istikrarının sağlanmasının ardından üreticilerimiz de bu konuda ciddi gayret gösteriyorlar. Devletimizin fındığa verdiği destek, doğrudan ürünün verim ve kalitesinin de artmasına katkı sunuyor. Bu desteklemeler ve fiyat politikası kalite ve verimin artmasında ciddi rol oynamıştır."

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise son yıllarda hayata geçirilen "Örnek Bahçe Projesi", "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi", "Fındık Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun Projesi" ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Fındık Verimliliği Projesi" sayesinde üretim ve kalitenin ciddi şekilde artırılmaya çalışıldığını söyledi.