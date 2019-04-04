Son Dakika Haberleri: Fındıkta Korkulan Olmadı"

Fındıkta Korkulan Olmadı"

2 saat önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta korkulanın olmadığını, düşen hava sıcaklığı ve yağan karın ürüne zarar vermediğini bildirdi.

Fındıkta Korkulan Olmadı
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta korkulanın olmadığını, düşen hava sıcaklığı ve yağan karın ürüne zarar vermediğini bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayının son günlerindeki kar ve soğuk havanın, tarım sigortası yaptırmayan üreticilerde tedirginlik oluşturduğunu vurguladı.

Tarım Sigortası Havuzuna (TARSİM) ihbarda bulunan üreticilerin bahçelerinde yapılan incelemelerde zira dona rastlanılmadığını aktaran Karan, şunları kaydetti:

"Fındıkta korkulan olmadı, geçtiğimiz günlerde düşen hava sıcaklığı ve yağan kar fındığa zarar vermedi. 'Fındık yansın, rekolte düşük olsun, fındık fiyatı çok yüksek olsun' şeklinde bir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Giresun ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tarımsal alanda birinci geçim kaynağı fındıktır. Bilindiği gibi geçen sezon rekolte düşük oldu, üretici emeğinin karşılığını alamadı. İnşallah bu yıl bereketli bir sezon olacak. Şubat ayında açan karanfile bakacak olursak bu yıl fındık, geçen yıldan iyi olacak ve üreticinin yüzü gülecek."

Karan, Türkiye'nin artık "fındıkta üretim fazlası" diye bir sorunu olmadığının altını çizerek, "Ne kadar çok üretim, o kadar ihracat. Yeter ki biz üretelim. Artık 500-600 bin ton rekolte iç tüketim ve ihracatı karşılamıyor. Yüksek rekolte olduğu yıllarda fiyatın düşük olması üretim fazlalığından kaynaklanmıyor. Fındıkta oturmuş bir fiyat istikrarı olmamasından ve tekelci zihniyetin üreticinin emeğini ucuza kapatmasından kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:24 Kaynak: AA

Kar, Giresun, Ekonomi
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