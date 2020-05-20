Fındıkta korkulan olmadı - Son Dakika

Fındıkta korkulan olmadı

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, fındıkta korkulan donma ve yanma olaylarının olmadığını, bu senenin rekoltesinin geçen seneki gibi verimli olacağını düşündüklerini söyledi.

Fındıkta korkulan olmadı, System.String[]

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, fındıkta korkulan donma ve yanma olaylarının olmadığını, bu senenin rekoltesinin geçen seneki gibi verimli olacağını düşündüklerini söyledi.


Türkiye'nin en çok fındık üretilen illerinden biri olan Samsun'da fındık üretimi için hazırlıklar devam ediyor. Önceki senelerde külleme, yanma ve donma olaylarından dolayı rekoltesi düşen fındıkta bu sezon mevsim şartları nedeniyle bir sorun görülmüyor. Samsun'da az sayıda külleme sorunu olduğunu ifade eden Hasan Tütüncü, düzenli ilaçlama ile bu sorunu da atlatacaklarını belirtti.


"Fındıkta korkulan olmadı"


Fındıkta korkulacak kadar bir zararın olmadığını ifade eden Hasan Tütüncü, "Fındık üreticileriyle devamlı görüşüyoruz. Mühendislerimiz de sahada bahçe bahçe geziyorlar. Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin yanındayız. Şu süreçte külleme korkusu var. O da bahçelerin düzenli şekilde ilaçlanması ile takip ediliyor. Düzenli ilaçlama sayesinde inşallah küllemeyi de atlatacağız. Bu zamana kadar hava şartlarından dolayı herhangi bir yanma ya da donma olmadı. Fındıkta korkulan olmadı. Bu sene de fındıklarda verim görülüyor. Geçen sene fındıkta verim oldukça iyiydi. Donma ve yanma olayı yaşanmamıştı. Fındık rekoltesi geçen seneyle aynı olabilir. Dalda fındıklar yeni yeni çıkıyor. Geçen sene ortalama 100 bin ton fındık üretildi. Bu sene de o hedefi tutturmayı hedefliyoruz. Korona günlerinde çiftçilerimiz, çiftçilik belgesi tarla işlerini yapabiliyorlar" dedi.


Fındık veriminin arttırılması için yapılması gerekenler


Bu aylarda fındıkta yapılması gereken unsurlardan da bahseden Tütüncü, şu uyarılarda bulundu:


"Yapılması gerekenlerin başında fındık kurdu tespit edilmiş ise bahçedeki fındık çeşidine bağlı olarak yüzde 50'sinin mercimek büyüklüğüne ulaştığı dönemde teknik tavsiyelere uygun olarak mücadeleye başlamaları, ilaç uygulamalarını en kısa sürede (7-10 gün) tamamlamaları gerekmektedir. Aynı uygulamalar fındık yeşil kokarcası ve fındık kozalak akarı tespiti durumunda da uygulanabilir. Mayıs ayında ayrıca azotlu gübrenin ikinci yarısı kullanılmalı ve dip sürgün temizliği yapılmalıdır. Fındıkta külleme hastalığı ile ilgili ise bu ayda yüzde 73'lük kükürt uygulaması ve ikinci aşamada ise ilaç uygulaması yapılmalıdır." - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 04:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındıkta korkulan olmadı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor         
23:14
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu         
23:02
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı         
22:52
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı         
22:50
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti         
22:24
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti         
22:17
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar         
22:15
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir         
21:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir         
21:58
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı         
21:34
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak         
21:33
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı         
21:27
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı         
21:16
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor         
21:12
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz         
21:10
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir         
21:03
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı         
20:57
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var         
20:55
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak         
20:46
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı         
20:40
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı         
20:39
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi         
20:22
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı         
20:04
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı         
19:56
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali         
19:47
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti         
19:47
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir         
19:32
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim         
19:24
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 23:16:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındıkta korkulan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]