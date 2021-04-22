Fındıkta kozalak akarı mücadelesi başladı - Son Dakika

Fındıkta kozalak akarı mücadelesi başladı

22.04.2021 17:50
Fındıkta kozalak akarı mücadelesi başladı, System.String[]

Halk arasında 'fındık gülü' olarak bilinen 'fındık kozalak akarı' mücadelesi başladı.

Halk arasında 'fındık gülü' olarak bilinen 'fındık kozalak akarı' mücadelesi başladı.

Fındık kozalak akarını çıplak gözle görmek mümkün olmayıp ancak tomurcuklara zarar vermek suretiyle oluşturduğu kozalaklardan tanınabiliyor. Bulaşık kozalaklar iri nohut büyüklüğünde bir görünüm arz ediyor. Kozalaklar tam açıldığında içi kırmızımsı veya sarımsı bir renk alır. Fındık kozalak akarı; fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek ekonomik kayıplara neden oluyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zararlıya karşı mekanik ve kimyasal mücadele uygulanmaktadır. Mekanik mücadele kozalak akarlarına karşı en etkili yöntemdir. Kışın özellikle yapraksız dönemde kozalaklar toplanıp bahçe içinde bir yere toplu olarak bırakılmalıdır. Toplanan kozalaklar yakmak veya gömmek suretiyle yok edilmemelidir. Çünkü kozalakların içleri doğal denge için gerekli olan faydalı akarlar ve böcekler içermektedirler. Sürekli Mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz. Mekanik mücadele yapılmayan bahçelerde kimyasal mücadeleye karar vermek için bir ön sayım yapılmalı. Bu amaçla 1-10 dekar büyüklükteki bahçelerde 10 Ocak, 11-30 dekar büyüklükteki bahçelerde 20 Ocak ve 30 dekardan büyük bahçelerde de 30 Ocak tesadüfi olarak işaretlenir. İşaretli her ocağın birer dalındaki kozalaklar sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak, bir daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadele gerekir. En uygun kimyasal mücadele zamanı akarların göçünün yoğun olduğu nisan ayı sonu mayıs ayı başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4- 4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğüne geldiğindedir. İlaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir. İlaçlamanın etkili olabilmesi için İlaçlamada ilacın dozuna, ocağın her tarafına (kaplanmasına) uygulanmasına ve kullanılacak aletin kalibrasyonuna dikkat edilmelidir" denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise "Üreticilerimizin önemli bir gelir kaynağı olan fındık bahçelerine gerekli itinayı göstererek bakımını sağlamaları gerekmektedir. Bu perspektifte, fındıkta kozalak akarı mücadelesini geciktirmeden ve yukarıda anlatıldığı gibi tekniğine uygun biçimde yapmaları gerekmektedir. Öncelikli olarak çevre ve insan sağlığını gözeten kültürel önlemler ve mekanik mücadele yöntemlerini uygulamak suretiyle kozalak akarı ile mücadele edebileceklerini, ilaçlı mücadeleyi en son çare olarak tercih etmeleri gerektiğinin önemini belirtmek isterim. Üreticilerimiz, düzenli olarak ve sık aralıklarla bahçelerini kontrol etmeleri halinde, hastalık-zararlılara karşı en başından ve henüz yaygınlaşmadan gerekli tedbirleri alabileceklerdir. Konu hakkında daha detaylı bilgi için yetiştiricilerimizin il/ ilçe tarım müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvurmaları gerektiğini hatırlatır, bereketli bir üretim sezonu dilerim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Fındıkta kozalak akarı mücadelesi başladı
Fındıkta kozalak akarı mücadelesi başladı
Fındıkta kozalak akarı mücadelesi başladı

Kimyasal, Kozalak, Fındık, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındıkta kozalak akarı mücadelesi başladı - Son Dakika Ekonomi


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