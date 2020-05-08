Fındıkta 'külleme' ile mücadele çağrısı - Son Dakika

Fındıkta 'külleme' ile mücadele çağrısı
6 saat önce
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, fındıkta külleme hastalığına karşı üreticilere ilaçlı mücadeleye başlama çağrısı yaptı.
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, fındıkta külleme hastalığına karşı üreticilere ilaçlı mücadeleye başlama çağrısı yaptı.
İldeki fındık alanlarında yapılan saha kontrollerinde külleme hastalığı belirtilerinin görülmeye başladığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimiz fındık alanlarında son yıllarda yaygın olarak görülen külleme hastalığı ile zamanında mücadele edilmediğinde verim ve kalite kayıpları meydana gelebilmektedir. Fındık üreticilerimizin külleme hastalığına bağlı ürün ve kalite kaybı yaşamamaları için tavsiyesi bulunan ilaçlardan biri ile vakit geçirmeden İlaçlı mücadele yapmaları gerekiyor. İlaçlı mücadelenin fındık bahçelerinde iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. Yağmurlu ve mevsim için anormal sayılabilecek çok sıcak günlerde ve güneşli günlerde öğle saatlerinde ilaçlama yapmaktan kaçınılmalıdır. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınması, koruyucu maske, gözlük ve eldiven mutlaka kullanılması gerekmektedir. Fındık üreticilerine bereketli bir üretim sezonu geçirmelerini diliyorum" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:46 Kaynak: İHA
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